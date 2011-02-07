استکبار به دنبال منزوی کردن علمای دین است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله حسین نوری همدانی یکشنبه در دیدار خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان خوزستان، با بیان اینکه حضرت حجت (عج)، در پیام خود مردم را به فقها و راویان حدیث ارجاع دادند و این نشان از مشروعیت حاکمیت ولی فقیه است، اظهار داشت: امروز پرچم سرافراز حکومت اسلامی بر دوش فقیهی عادل، مدیر، مدبر، شجاع، عالم به زمان خویش، سیاستمداری مقتدر و حق طلب به نام حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفته و ایشان، این انقلاب را به شایسته ترین شکل رهبری کرده و به پیشرفتهای بزرگی نائل کرده است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه هر حکومتی که الهی نباشد، سلطنت طاغوتی است و سر انجام آن سقوط همراه با ذلت و خواری است، خاطرنشان کرد: حکومت ارتباط عمیقی با اندیشه، اعتقاد و فطرت مردم دارد از این رو اگر حکومت با فطرت الهی مردم ناسازگار باشد به اضمحلال کشیده شده و نابود می شود.

انقلاب اسلامی مقدمه ظهور امام زمان است

وی با تاکید بر اینکه دین مبین اسلام هرگونه حکومت غیر الهی را طاغوتی می داند، ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران، حکومتی با محوریت ولایت فقیه و برگرفته از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت‌(ع) است از این رو ‌انقلاب اسلامی، مقدمه برای تشکیل حکومت جهانی امام زمان (عج) است.

آیت الله نوری همدانی در ادامه سخنان خود با بیان دلایل عقلی و نقلی مبنی بر اثبات حاکمیت مشروع ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان‌(عج)‌، اظهار داشت: شیخ الرییس ابو علی سینا می‌گوید "انسان به رهبری مدبر، شجاع، مدیر، صالح و فقیه، بیشتر از ابروی بالای چشم نیاز دارد" خداوند همه مخلوقات را با ظرافتی ویژه خلق کرده و محال است حکومت بشریت را به حال خود رها و قانونی برای آن وضع نکند.

این مرجع تقلید افزود: در آیات مختلف قرآن کریم و روایات اسلامی آمده است که انتصاب امیر مومنان(ع) به عنوان ولی امر مسلمین پس از پیامبر اکرم‌(ص) از سوی خداوند تبارک و تعالی در واقعه غدیر، دین مبین اسلام به کمال خود رسیده و رسالت پیغمبر اسلام کامل شد.



وی با اشاره به جانفشانیهای بزرگواران دین در راه دفاع از حریم ولایت خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا‌(س)، نخستین شهید مدافع ولایت بود اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برای دفاع از حریم ولایت و عدم سازش با حکومت ظالمان به پاخاسته و به شهادت رسیدند این نشان از اهمیت برقراری حکومت الهی است.



آیت الله نوری همدانی‌ افزود: معاویه ملعون اولین شخصی بود که مقام خلافت را به سلطنت تبدیل کرد که به دنبال آن حاکمان بنی امیه و بنی عباس با بزهکاری، فساد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و ظلم بر مردم، در پی انزوای اهل بیت عصمت و طهارت‌(ع) و همچنین از بین بردن دین الهی بودند.



این مرجع تقلید ادامه داد: حاکمان ظالم بنی امیه و بنی عباس دین را به عنوان ابزار سلطنت خود به کار بسته و به سود سوق می دادند به گونه ای که اجرای سنتهای الهی و پیامبر اسلام(ص) حرام اعلام شد و مردم را به کارهای ضد دین و خدا دعوت می‌کردند آنان برای برقراری حکومت خود دین را مورد هدف قرار گرفتند.



مدرس درس خارج فقه حوزه علمیه قم‌ یادآور شد: استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار نیز با استقرار حکومت دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی به دنبال تسلط بر کشورهای عظیم اسلامی بوده و با مهره های خود، همچنین شاهان خائن ایران، در پی منزوی کردن علمای اعلام دین و از میان رفتن تفکر مسلمانی بودند.



وی افزود: امام خمینی‌(ره) در راستای ادامه راه اهل بیت عصمت و طهارت‌(ع) در برابر حکومت استبدادی و رژیم پهلوی ایستاد و آن را با حمایت مردم مؤمن ولایتمدار ایران اسلامی، به خاک ذلت نشاند و طومار شاهنشاهی 2500 ساله ایران را در هم پیچید.



آیت الله نوری همدانی همچنین در ادامه سخنانش خاطر‌نشان کرد: قیام امام خمینی‌(ره) به گونه ای بود که تا‌کنون ابرقدرتهای غربی و استکبار جهانی از شنیدن نام و آوازه ایشان ترسیده و خواب راحت را از چشمان آنان گرفته است.



ملت ایران آماده جانفشانی در راه ولایت است



این مرجع تقلید ادامه داد: ملت ایران اسلامی، همچون سالهای پیروزی انقلاب و دوران جنگ، آماده جانفشانی در راه ولایت بوده و به دشمنان اجازه نخواهد داد دشمن کوچکترین جسارتی به این حریم مقدس کند، مردم جان و مال خود را بر کف خویش گرفته و تقدیم راه ولایت کرده اند.



مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، همچنین به برکات انقلاب اسلامی و نقش امام خمینی‌(ره) در ایجاد حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: امام راحل خدمات شایسته و زیادی به ملت عظیم الشأن ایران کردند که می توان به بزرگترین آنها یعنی تشکیل حکومت اسلامی اشاره کرد، اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون اندیشه های امام راحل است.



وی مادران شهدای هشت سال دفاع مقدس را پیروان راه حضرت زینب‌(س) عنوان کرد و اظهار داشت: نقش بانوان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب، همچون نقش حضرت زینب‌(س) در کربلا غیر قابل انکار است.