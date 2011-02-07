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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

در آذربایجان غربی؛

توطئه های دشمنان در وحدت اقوام و ادیان شکاف ایجاد نکرد

توطئه های دشمنان در وحدت اقوام و ادیان شکاف ایجاد نکرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی با اشاره به زندگی مسالمت آمیز اقوام و ادیان مختلف در استان، گفت: توطئه های دشمنان تاکنون شکافی در این وحدت ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح دوشنبه در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان و رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمالغرب کشور، آذربایجان غربی را رنگین کمان اقوام و گویش های مختلف در ایران اسلامی دانست و افزود: این امر یکی از مزیت های استان در جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و آبادانی است.

وی با اشاره به فضای همدلی، صمیمیت، مهربانی و محبت میان اقوام شیعه و سنی آذربایجان غربی، اظهار داشت: مردم استان با قومیتها و مذاهب مختلف در کنار هم و در فضای وفاق و همدلی در کنار یکدیگر زندگی کرده و توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب نیز نتوانسته میان مردم این استان شکاف و اختلاف ایجاد کند.

استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مردم استان در راه دفاع از کیان اسلامی و در مسیر پیروزی و دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی هزاران شهید و جانباز تقدیم اسلام و انقلاب کرده و وجود شهدای گرانقدی با اقوام و مذاهب مختلف گواهی بر این مدعاست.

آذربایجان غربی به دلیل داشتن اقوام و اقلیت های مذهبی مختلف رنگین کمان اقوام در ایران به شمار می رود.

کد مطلب 1247716

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