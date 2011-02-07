توطئه های دشمنان در وحدت اقوام و ادیان شکاف ایجاد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح دوشنبه در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان و رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمالغرب کشور، آذربایجان غربی را رنگین کمان اقوام و گویش های مختلف در ایران اسلامی دانست و افزود: این امر یکی از مزیت های استان در جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و آبادانی است.

وی با اشاره به فضای همدلی، صمیمیت، مهربانی و محبت میان اقوام شیعه و سنی آذربایجان غربی، اظهار داشت: مردم استان با قومیتها و مذاهب مختلف در کنار هم و در فضای وفاق و همدلی در کنار یکدیگر زندگی کرده و توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب نیز نتوانسته میان مردم این استان شکاف و اختلاف ایجاد کند.

استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مردم استان در راه دفاع از کیان اسلامی و در مسیر پیروزی و دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی هزاران شهید و جانباز تقدیم اسلام و انقلاب کرده و وجود شهدای گرانقدی با اقوام و مذاهب مختلف گواهی بر این مدعاست.