تصاویر طرح خودروهایی برای سفر به دور دنیا در 2 ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر،این طرح شاید کمی غیر ممکن به نظر برسد اما در صورتی که بدانید شرکت "آکابیون" عملی شدن این ایده را تا سال 2100 ممکن می داند و قصد دارد برای حرکت این خودروهای پرسرعت به جای جاده از تونلهای خلاء استفاده کند، شاید این طرح کمی برایتان ملموستر شود.

جالب تر اینجاست که رویای این شرکت در سطح ملی نبوده و در نظر دارد شبکه ای جهانی را از این جاده های خلاء به وجود آورد تا مسافران بتوانند در کمتر از دو ساعت به دور دنیا سفر کنند و سفرهای بین قاره ای را در مدت زمانی کوتاهتر از سفرهای درون شهری کنونی امکانپذیر سازد.

اولین قدم برای عملی شدن رویایی بزرگ شرکت آکابیون ساخت خودروی GTBO است. خودروی تمام الکتریکی که می تواند به سرعت 600 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند در حالی که با توجه به ابعادی که دارد نسبت به خوردوهای الکتریکی کنونی بسیار کارامد تر و کم مصرفتر خواهد بود.

این شرکت می گوید خودروی GTBO به واسطه اشغال فضای کم، کاهش کشش آیرودینامیکی و آشفتگی جریان هوا، کاهش وزن و کاهش میزان مقاومت فرمان خودرو در سرعت 20 کیلومتر بر ساعت هشت برابر کارامدتر از خودروهای الکتریکی معمولی است و در سرعت 200 کیلومتر بر ساعت میزان کارایی آن 10 برابر خواهد شد با این همه شرکت آکابیون معتقد است دست یافتن به کارایی هایی 25 برابر کارایی های خودروهای الکتریکی کنونی امری دست یافتنی است.

GTBO با هدف کارایی بالا و سریع بودن طراحی شده است. این خودرو از دو چرخ برخوردار بوده و در زمانی که به رانندگی با سرعت پایین نیاز باشد، دو چرخ کناری باز خواهند شد. آکابیون امیدوار است بتواند فروش این خودروها را از سال 2015 با قیمت سه میلیون دلار آغاز کند اما به گفته این شرکت، در پی تولید انبوه قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد.

جاده هایی که این شرکت برای سفرهای سریع السیر طراحی کرده نیز مسیرهایی هوایی هستند که می توانند مسافران را با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت حمل کنند. این مسیرها برای داخل شهر و مسافتهای بین قاره ای به کار گرفته خواهند شد، در این صورت با استفاده از آنها سفری از شهر لس آنجلس به ممفیس که در حالت عادی به بیش از یک روز زمان نیاز دارد، در کمتر از چهار ساعت امکان پذیر خواهد شد.

خودروها برای حرکت بر روی این جاده ها تنها بر انرژی ذخیره شده در باطری های خود تکیه نخواهند کرد و بخشی از انرژی مورد نیازشان را از جاده ها خواهند گرفت، انرژی که 100 درصد آن خورشیدی خواهد بود.

اما حتی این مسیرهای هوایی نیز نمی توانند خود را با سرعت زندگی انسانها در سال 2100 مطابقت دهند، از این رو شرکت آکابیون برای سفرهای طولانی مدت در نظر دارد شبکه هایی از تونلهای خلاء که آن را "شبکه عبور و مرور" می نامد راه اندازی کرده و سفر با سرعت 20 هزار کیلومتر بر ساعت را برای انسانها امکان پذیر سازد.

این شبکه لزوما از روی زمین عبور نخواهد کرد بلکه می تواند بر بستر اقیانوسها نیز قرار گرفته و به این شکل سفر 30 دقیقه ای از نیویورک به پاریس و از سن فرانسیسکو به پراگ را امکانپذیر سازد.

بر اساس گزارش گیزمگ، شاید در حال حاضر این ایده کاملا عجیب و غیر واقعی به نظر بیاید اما شرکت آکابیون اطمینان دارد شبکه حمل و نقل تونلهای خلاء به زودی افتتاح خواهند شد و در آن زمان امید می رود خوردوهای سریع السیر این شرکت در این شبکه تونلی در رفت و آمد باشد تا راننده ها بتوانند با بیشترین سرعت ممکن در سرتاسر جهان رفت و آمد داشته باشند.