هدف صهیونیسم حذف مکتب اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح دوشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود: امروز هدف دشمنان تنها تشیع نیست، بلکه مکتب اسلام بوده که باید همگان چه شیعه و سنی از اسلام و ایران همانند دوران هشت سال دفاع مقدس دفاع کنند.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی طی سی و دوسال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حفظ وحدت و همدلی توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب را نقش بر آب کرده اند، بیان داشت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی روند حرکت جوامع انسانی به سمت مادی گرایی و دور شدن از خدا را متوقف و حرکت جهان را به سمت معنویت تغییر داد بطوریکه موج معنویت انقلاب اسلامی جهان را فرا گرفته است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمالغرب کشور، اظهار داشت: استکبار و صهیونیسم با شناخت درست از گرایش شدید جامعه جهانی به سمت معنویت و با هدف به انحراف کشاندن این گرایش سواستفاده از معنویت را در دستور کار قرار داده و اقدام به ترویج ادیان و مذاهب ساختگی کردند.

صهیونیسم از فرقه های بدلی دین یهودیت است

حجت الاسلام حسینی شاهرودی از انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین افتخار ملت مسلمان ایران نام برد و مردم کردستان و آذربایجان غربی را سرافرازترین انسانها در تعظیم انقلاب اسلامی دانست، ادامه داد: پایبندی و وفاداری مردم منطقه شمالغرب کشور به انقلاب اسلامی با تقدیم هزاران شهید مشهود و نقطه اوج این وفاداری در میزبانی حماسی از رهبر معظم انقلاب نمود پیدا کرد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود، ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و آغاز هفته وحدت، افزود: ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب از مهمترین توطئه های دشمنان اسلام بوده که مردم ایران اسلامی با مذاهب مختلف با هوشیاری آگاهی و بصیرت و حفظ وحدت و همدلی توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرده اند.