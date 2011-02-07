358 هزار تن سیلو در گلستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح های فجر این شرکت، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا قبل از خرید محصول گندم در استان چند سیلو جمعا با ظرفیت 400 هزار تن به بهره برداری می رسد.



وی اظهار امیدواری کرد: تا هفته دولت سال 90 ظرفیت سیلوهای استان گلستان به یک میلیون و 290 هزار تن برسد.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: در دهه فجر بصورت همزمان بهره برداری از 140هزار تن سیلو در چهار نقطه از استان گلستان آغاز شد.

میرآفتاب افزود: این سیلوها شامل سیلوی 40 هزار تنی کارخانه آرد تلور، 50 هزار تنی شرکت طلای سفید، 15 هزار تنی شرکت گندمکاران مراوه تپه، 15 هزار تنی کارخانه آرد برکت و 20 هزار تنی کارخانه آرد مشتری است.



وی اظهار داشت: این شش سیلو با ظرفیت بیست هزار تن با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال احداث شده است.