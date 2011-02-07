  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

در دو سال قبل؛

358 هزار تن سیلو در گلستان احداث شد

358 هزار تن سیلو در گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: طی دو سال گذشته 358 هزار تن سیلو در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح های فجر این شرکت، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا قبل از خرید محصول گندم در استان چند سیلو جمعا با ظرفیت 400 هزار تن به بهره برداری می رسد.
 
وی اظهار امیدواری کرد: تا هفته دولت سال 90 ظرفیت سیلوهای استان گلستان به یک میلیون و 290 هزار تن برسد.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: در دهه فجر بصورت همزمان بهره برداری از 140هزار تن سیلو در چهار نقطه از استان گلستان آغاز شد.
 
میرآفتاب افزود: این سیلوها شامل سیلوی 40 هزار تنی کارخانه آرد تلور، 50 هزار تنی شرکت طلای سفید، 15 هزار تنی شرکت گندمکاران مراوه تپه، 15 هزار تنی کارخانه آرد برکت و 20 هزار تنی کارخانه آرد مشتری است.
 
وی اظهار داشت: این شش سیلو با ظرفیت بیست هزار تن با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال احداث شده است.
کد مطلب 1247722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها