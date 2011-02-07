انتقال کارکنان از تهران مهمترین سیاست دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حیدر نوروزپور صبح دوشنبه در جلسه کارگروه انتقال کارکنان البرز اظهار داشت: انتقال به عنوان یک سیاست جدی دولت باید دنبال شود و کاهش جمعیت پایتخت یک اصل اجتناب ناپذیر دولت است که با سازو کارهایی در حال پیگیری است.

وی افزود: حدود سه میلیون نفر باید از تهران بروند و این مهم جز با انتقال کارکنان و به تبع آن خانواده های این افراد امکان پذیر نیست.

این مسئول همچنین از پذیرش 290 نفر از کارکنان منتقل شده به البرز خبر داد و گفت: با انتقال مراکز و دستگاهها از تهران به سایر استانها و البرز مراکز و شرکتهای وابسته نیز منتقل می شوند و بدین ترتیب از بار جمعیتی تهران کاسته می شود.

وی همچنین از انتقال بسیاری از سازمانها، ادارات، دستگاهها، مراکز تحقیقاتی، صنوف و ... خبر داد.

نورزپور ادامه داد: در بخشهای مختلف برای انتقال کارکنان به البرز مکانیزمهای مختلفی دیده شده است که باید تلاش شود در راستای کاهش جمعیت تهران و انتقال از پایتخت در این راستا اقدام شود.

وی ادامه داد: آمار و اطلاعات منتقلین گرفته شده است و قرار است بودجه اعتباری استانها برآورد شود تا مشکلات استانها برطرف شود.

باید با ارائه تسهیلات کارکنان را به انتقال تشویق کرد

این مسئول خاطرنشان کرد: در خصوص عوامل تشویقی برای انتقال، موضوع اسکان و شرایط و تسهیلات از اهمیت بالایی برخودار است و باید موتور محرکی برای تشویق برای انتقال ایجاد شود.

وی گفت: در این راستا مذاکراتی با مسکن و شهرسازی صورت گرفت و با موافقت مسکن و شهرسازی قرار شد تسهیلاتی از قبیل زمین، مسکن و مسکن مهر به افراد منتقل شده ارائه شود.

نوروزپور بیان کرد: در ارتباط با بحث وام نیز وامهای مختلفی پیش بین شدهاست، از قبیل خرید، ساخت، تعمیر، ودیعه مسکن، خرید کالا و خودرو و ... و عدم همکاری بانکها در این خصوص گزارش شده است و قرار شده بانکها در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برنامه تحول اداری با توجه به بزرگ شدن دولت موضوع تناسب سازی نیروهای انسانی دستگاههای اجرایی و کوچک شدن دولت مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است.

نوروزپور ادامه داد: دولت موضوع انتقال کارکنان دولت از تهران را به عنوان موضوعی جدی در دستور کار دولت قرار دارد و تلاش می شود در این راستا کارکنان به انتقال تشویق شوند.

وی بیان کرد: در بحث جذب نیروی متخصص علاوه بر بحث انتقال نیرو باب ورود نیروی انسانی جدید برای استان البرز بسته نشده است، قطعا در قانون برنامه پنجم می توان نیروهای جدید را نیز به دستگاهها اضافه کرد و در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز آماری جمع آوری شده است تا برای تبدیل وضعیت تصمیم گیری شده و شرایط انتقال این عده فراهم شود.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: مشکلات مطرح شده در انتقال کارکنان در این استان به صورت جدی پیگیری خواهد شد و از قول مساعد برای رفع مشکل فوق خبر داد.