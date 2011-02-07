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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

همایش یاس‌‌های آشنا با حضور همسر رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود

دبیر نخستین همایش تجلیل از بانوان ایثارگر و شاهد گفت: نخستین همایش تجلیل از بانوان ایثارگر و شاهد با عنوان "یاس های آشنا" امروز دوشنبه، هجدهم بهمن ماه با حضور همسر رییس جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیتا جلالی فراهانی، افزود: نخستین همایش تکریم از بانوان ایثارگر و شاهد ویژه زنان مبارز در سال های 42 تا 57 که مربوط به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است، اختصاص دارد.

وی هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ ایثارو شهادت، حفظ کرامت یادگاران شهدا و ایثارگران و تعامل بیشتراین خانواده ها با مسوولان کشورعنوان کرد.

جلالی فراهانی با بیان اینکه 500 نفرازبانوان که در قبل از انقلاب فعالیت داشتند در این همایش شرکت می کنند، ادامه داد: 100 نفر از مسوولان ونمایندگان مجلس که بیشتر آنان هم خانم هستند، نیز در این مراسم به منظور دیدار با این بانوان حضور پیدا می کنند.

جلالی فراهانی با بیان اینکه این مراسم از ساعت 30 :9 در سالن "الغدیر" وزارت کشور برگزار می شود، افزود:در این همایش دو نفراز بانوان که در دوران قبل ازانقلاب زندانی بودند، خاطراتشان را بیان می کنند.

کد مطلب 1247726

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