به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار ملکشاهی صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان ملکشاهی با حضور اعضای ستاد در حال برگزاری است.



عباس نصراللهی افزود: اداره کل میراث فرهنگی با همکاری نیروی انتظامی و جمعیت هلال‌احمر علاوه بر برپایی چادر در ورودی شهر جهت کنترل آمار ورودی مسافران به شهرستان و ارسال گزارش به صورت روزانه به ستاد شهرستان و استان، نسبت به نصب بنرهای زیبا با وصف مناطق دیدنی شهرستان اقدام خواهند کرد.



وی خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی استان پیگیری لازم را در خصوص پرداخت تسهیلات به متقاضیان احداث رستوران و تالار پذیرایی به لحاظ نبود مکان مورد اشاره در شهرستان اقدام لازم انجام شود.



این مقام مسؤول در شهرستان ملکشاهی ادامه داد: همچنین اداره میراث فرهنگی شهرستان زمینه بازدید کارشناسان میراث فرهنگی استان را در خصوص بازدید از منطقه بالادست روستای باولگ (تالاب کبیرکوه، آبشارهای موجود) و همچنین منطقه غار آقا را فراهم و نتیجه را به فرمانداری اعلام خواهد کرد.

