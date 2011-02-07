دگردیسی ملت مصر؛ پارادوکس 30 سال دیکتاتوری و اصلاحات 8 ماهه

به نظر می رسد روند تحولات روزهای اخیر در مصر در مسیری صحیح حرکت خود را آغاز کرده که به تدریج به خداحافظی عهد دیکتاتور از سرزمین فراعنه منجر می شود. مردمی که جمعه دو هفته پیش پس از نماز جمعه به خیابانها ریختند و قیام کنونی را کلید زدند با مصریهایی که جمعه اخیر حضور میلیونی خود را در نقاط مختلف این کشور به ثبت رساندند نه از لحاظ شور انقلابی بلکه از لحاظ سطح مطالبات و خواسته هایشان متفاوت بودند.

قیام ملت مصر طی روزهای اخیر به یک پختگی از لحاظ خواست و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسیده است که شاید از سرعت تحولات بکاهد اما در نهایت تغییراتی ریشه ای و بنیادین را رقم می زند.

آنچه قابل مشاهده است این است که ملت مصر در همین 14 روز گذشته تحولی عمیق را در خود تجربه کرده است که شاید نتوان آنرا در ذهن متصور شد. ملتی که سالها تحت ظلم رژیم حاکم جرات اعتراض نداشتند و فساد افسارگسیخته خاندان مبارک آنان را دچار فقر و بیکاری کرده بود در نخستین روزهای قیام تنها خواستار سرنگونی رژیم مبارک بودند.

اما این تمام خواسته ملت مصر نبود. این تنها گام نخست ملت مصر در جهت تغییراتی بنیادین بود که با شعار "اسقاط مبارک" آغاز شد. این مردم در روزهای اخیر نگرشی جدید پیدا کرده که 30 سال دیکتاتوری مبارک را به چالش کشیده است و شاید در هیچ دانشگاه و مکتبی نمی شد این مسائل را به آنان تفهیم کرد.

این روزها ملت مصر خواستار تغییرات بنیادین در سرزمین خود هستند. آنان دیگر به آمدن سلیمان، رفتن مبارک، برکناری نخست وزیر، کنار گذاشتن جمال مبارک از حزب حاکم، تعیین نخست وزیر و وزرای جدید رضایت نمی دهند.

خواست این ملت در روزهای اخیر شکل گیری سیستمی کارآمد و خدمتگزار است که به خواسته های آنان پاسخ گوید. این را می توان از شعارهای اخیر مردم در میدان التحریر درک کرد. جایی که ملت مصر فریاد بر می آورد: "ثلاثین سنه دیکتاتور و اصلاح فی ثمان شهور" به این معنا که "مبارک 30 سال دیکتاتور بوده و حالا می خواهد در 8 ماه اصلاحات انجام دهد.

بر این اساس، با وجود اینکه برخی تحلیلگران هم اکنون از کند شدن قیام ملت مصر و حرکت آنان علیه دیکتاتوری خبر می دهند اما باید بر این مسئله تاکید ورزید که قیام ملت مصر طی روزهای اخیر به یک پختگی از لحاظ خواست و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسیده است که شاید از سرعت تحولات بکاهد اما در نهایت تغییراتی ریشه ای و بنیادین را رقم می زند.

بر این اساس، در مصر کنونی تلاش غرب برای مهار موج انقلاب برخواسته از درون ملت هرگز تاثیری در بلندمدت بر خواسته های اصلی مردم نمی گذارد. قیام مصر در این روزها مسیر خود را به خوبی شناخته و قدم به قدم به هدف نهایی نزدیک می شود. حال این مسئله چند روز و یا چند ماه به درازا کشیده شود. در اینجا مطالبات مشخص و تعیین شده است و تنها با اجابت آنها ملت آرام گرفته و مسیر نوین شکوفایی در مهمترین کشور جهان عرب را آغاز می کنند.

البته بیداری ملت مصر تبعات خود را بر دیگر ملل عربی نیز بر جای گذاشته است و پیش بینی می شود پدیده قیام علیه دیکتاتوری به تدریج به واقعه ای سریالی در جهان عرب تبدیل شود.

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محمدعلی تخت رونده