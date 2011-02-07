دولت به بنگاه های تولیدی خراسان رضوی ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد

راضیه علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به چالش های تولید در این استان اظهارداشت: امیدواریم مشکل بدهی دولت به صنایع استان برطرف شود.

معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی در ادامه با اشاره به سوخت دوگانه صنایع در فصل زمستان ادامه داد: در زمستان برخی از واحدهای تولیدی استان مجبور به استفاده از مازوت و نفت گاز هستند.

وی گفت: تفاوت قیمت گاز با نفت کوره حاشیه سود و قیمت تمام شده محصول را از بین می برد.

وی با تاکید بر رفع مشکلات واحدهای تولید آجر سفال و برخی از صنایع غذایی در خراسان رضوی، اضافه کرد: صنایع غذایی یکی از مزیتهای مهم استان است که نیاز به توجه بیشتر دارد.

علیرضایی افزود: توجه به صنعت منجر به رونق تولید دراین استان خواهد شد.

در حال حاضربیش از 4 واحد صنعتی در خراسان رضوی فعال است.