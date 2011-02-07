1000 عضو کانون های مساجد گلستان آموزش دیدند

مهدی بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان را 155 کانون اعلام کرد.

وی با اشاره به عمده برنامه های سال جاری دبیرخانه، تصریح کرد: به منظور برگزاری دوره های آموزشی همچون کامپیوتر، با سازمان فنی و حرفه ای استان تفاهم نامه امضاء شده تا این دوره های آموزشی با اعطای گواهینامه برگزار شود.

بیکی برگزاری دوره های آموزشی سرود، تئاتر، عکاسی، تصویر برداری و کارگردانی، مهارت های زندگی و کارگاه های روش تحقیق را از دیگر برنامه های آموزشی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برشمرد.

وی اظهار داشت: سعی می شود به جز آموزش حضوری و چهره به چهره، آموزش مکاتبه ای نیز برگزار کنیم.