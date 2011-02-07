"دیگری" بهترین فیلم جشنواره ایباف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بینالمللی از 31 ژانویه تا ششم فوریه (11 تا 17 بهمنماه) در شهر مورسیا زادگاه ابن عربی شاعر و فیلسوف برجسته عربی، اسپانیایی برگزار شد. در دوره گذشته جشنواره بینالمللی ایباف اسپانیا فیلم "آواز گنجشکها" مجید مجیدی جایزه بزرگ این رویداد را از آن خود کرد.
"دیگری" با بازی محمد رضا فروتن و مریلا زارعی تاکنون جوایز مختلفی را از جشنوارههای خارجی از آن خود کرده است. رحمانی مشغول ساخت دومین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان "پنهان" است که در آن فریبرز عربنیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، رایا نصیری، آزاده شمس و میلاد مرادینسب بازی میکنند.
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