  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

"دیگری" بهترین فیلم جشنواره ایباف شد

"دیگری" بهترین فیلم جشنواره ایباف شد

فیلم سینمایی "دیگری" ساخته مهدی رحمانی جایزه بهترین فیلم جشنواره ایباف اسپانیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بین‌المللی از 31 ژانویه تا ششم فوریه (11 تا 17 بهمن‌ماه) در شهر مورسیا زادگاه ابن عربی شاعر و فیلسوف برجسته عربی، اسپانیایی برگزار شد. در دوره گذشته جشنواره بین‌المللی ایباف اسپانیا فیلم "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی جایزه بزرگ این رویداد را از آن خود کرد.

"دیگری" با بازی محمد رضا فروتن و مریلا زارعی تاکنون جوایز مختلفی را از جشنواره‌های خارجی از آن خود کرده است. رحمانی مشغول ساخت دومین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان "پنهان" است که در آن فریبرز عرب‌نیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، رایا نصیری، آزاده شمس و میلاد مرادی‌نسب بازی می‌کنند.

کد مطلب 1247739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها