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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

28 و 29 بهمن/

چهارمین سمینار منطقه ای آسم در تهران برگزار می شود

چهارمین سمینار منطقه ای آسم در تهران برگزار می شود

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان از برگزاری چهارمین سمینار منطقه ای آسم و رینیت آلرژیک طی روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری در محل کتابخانه ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سهیلا خلیل زاده با اعلام این خبر گفت: ارائه یافته های جدید در زمینه تشخیص بیماریهای آلرژیک و آسم در کودکان از مهمترین اهداف برگزاری این سمینار منطقه ای است.

وی افزود:‌ معرفی درمانهای جدید در آسم کودکان، آلرژی غذایی و اثرات ریز مغذی ها، رژیم غذایی هیپو آلرژی در پیشگیری از آسم کودکان و روشهای مختلف ایمونوتراپی و اثر آن در درمان آسم، از جمله مباحثی است که در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات تنفسی کودکان گفت: چهارمین سمینار منطقه ای آسم با حضور اساتیدی از کشورهای آمریکا، فرانسه و همچنین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، سوریه، آذربایجان و عراق برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 26109507 تماس بگیرند.
کد مطلب 1247740

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