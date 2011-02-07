چهارمین سمینار منطقه ای آسم در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سهیلا خلیل زاده با اعلام این خبر گفت: ارائه یافته های جدید در زمینه تشخیص بیماریهای آلرژیک و آسم در کودکان از مهمترین اهداف برگزاری این سمینار منطقه ای است.

وی افزود:‌ معرفی درمانهای جدید در آسم کودکان، آلرژی غذایی و اثرات ریز مغذی ها، رژیم غذایی هیپو آلرژی در پیشگیری از آسم کودکان و روشهای مختلف ایمونوتراپی و اثر آن در درمان آسم، از جمله مباحثی است که در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات تنفسی کودکان گفت: چهارمین سمینار منطقه ای آسم با حضور اساتیدی از کشورهای آمریکا، فرانسه و همچنین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، سوریه، آذربایجان و عراق برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 26109507 تماس بگیرند.