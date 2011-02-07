سردار رستم قاسمی در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاری ساخت دو خط لوله جدید انتقال نفت و فرآورده های نفتی، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی خط لوله انتقال نفت سبزآب - ری به طول تقریبی 650 کیلومتر و خط لوله انتقال فرآورده نفتی آبادان- ری به طول 950 کیلومتر آغاز شده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به امضای تفاهم نامه های جدید با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای ساخت خط لوله جدید نفت و فرآورده نفتی، اظهار داشت: اما برای ساخت خطوط لوله جدید نفت و گاز قراردادهای جدیدی هنوز امضا نشده است.

به گزارش مهر، هفته جاری قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد.

بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی می شود ساخت این خطوط لوله نفتی تا سال 1392 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به پایان برسد.

در همین حال اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) و ادامه خط لوله ششم سراسری (خط لوله جدید گاز اروپا) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.

سردار عبداللهی معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم اخیرا از اجرای هفت هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است.

اسفند ماه سال گذشته هم تفاهم نامه ای برای ساخت سه خط لوله نفتی در مجموع به طول یکهزار و 810 کیلومتر بین شرکت ملی پالایش و پخش نفتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار امضا شده بود.

ساخت خط لوله اتیلن مرکز با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا

در ادامه قاسمی از واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داد و تصریح کرد: با توافق انجام گرفته با شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار شده ساخت این خط لوله توسط متخصصان این مجموعه انجام شود.

به گفته وی ارزش تقریبی قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز حدود 500 میلیارد تومان (500 میلیون دلار) برآورد می شود.

به گزارش مهر، با توافق بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم الانبیا قرارداد ساخت این خط لوله اتیلنی به صورت EPCCF شامل مهندسی، تدارکات، نصب، راه اندازی و تامین منابع مالی امضا شده است.

مسئولان وزارت نفت پیشتر اعلام کرده بودند برای ساخت خط لوله اتیلن مرکز و طرحهای پتروشیمی این منطقه به حدود سه میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. مدت زمان قرارداد جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در خط لوله اتیلن مرکز حدود چهار سال تعیین شده است.

احمد رضا حیدرنیا مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اخیرا از اجرای طرحهای جدید پتروشیمی با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده و گفته بود: تا زمانی که منابع مالی یک طرح پتروشیمی تأمین نشود عملیات اجرایی آن آغاز نخواهد شد.

ساخت پتروشیمی کازرون 300 هزار تن پلی اتیلن، پتروشیمی نودان یک میلیون و 650 هزار تن متانول، پتروشیمی فسا 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین، پتروشیمی فراشبند یک میلیون تن اوره و 650 هزار تن آمونیاک، پتروشیمی داراب 300 هزار تن پلی اتیلن، پتروشیمی فیروز آباد یک میلیون تن اتیلن و پتروشیمی جهرم 300 هزار تن پلی اتیلن سبک در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

در حال حاضر مطابق با آخرین گزارش رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطالعات مفهومی و مهندسی پایه پروژه این طرح به پایان رسیده است و مهندسی تفصیلی نیز از اواسط آبان ماه سالجاری آغاز شده است.

در مجموع پیش بینی می شود با بهره برداری از این خط لوله اتیلنی حدود 5.2 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی ایران افزوده شود.