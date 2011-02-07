به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مراسم روز پنجشنبه 21 بهمن ماه بعد از فریضه مغرب و عشاء در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.



محمدرضا فاکر در سال‌ 1324 در مشهد مقدس‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. وی به‌ دلیل‌ شغل‌ پدرش‌، به‌ اتفاق‌ دیگر اعضای‌ خانواده‌ مدتی‌ به‌ اصفهان‌ رفت و در آنجا ضمن‌ طی‌ نمودن‌ دروس‌ دوره‌ ابتدایی‌، با بخشی‌ از دروس‌ دوره‌ مقدمات‌ حوزه‌ آشنا شد. سپس‌ به‌ مشهد بازگشت‌ و تحصیلات‌ خود را به‌ صورت‌ جدی‌ در کنار مرقد علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا(ع‌) پی‌ گرفت‌ و پس‌ از چندی‌ دوره‌ مقدمات‌ را در خدمت‌ ادیب‌ نیشابوری‌ به‌ پایان‌ برد.



او در سال‌ 1343 پس‌ از طی‌ نمودن‌ بخشی‌ از دروس‌ دوره‌ سطح‌ به‌ قم‌ رفت. در قم‌، باقیمانده‌ شرح‌ لمعه‌ را خواند و سپس‌ در دروس‌ رسائل‌، مکاسب‌ و کفایة‌ استادان‌ مشهور زمان‌ خود شرکت‌ کرد. سپس‌ به‌ درس‌ خارج‌ رفت‌ و در این‌ میان‌ از شرکت‌ در دروس‌ جنبی‌، همچون‌ تفسیر نیز غافل‌ نماند.



مرحوم فاکر در طول‌ سالهای‌ تحصیل‌ به‌ خدمت‌ استادان‌ بسیاری‌ شرفیاب‌ شد. او که‌ دروس‌ مقدمات‌ را بیشتر نزد مرحوم‌ ادیب‌ نیشابوری‌ فرا گرفته‌ بود، برای‌ فراگیری‌ شرح‌ لمعه‌ به‌ نزد مرحوم‌ مدرس‌ یزدی‌ رفت‌ و بخشهایی‌ از شرح‌ لمعه‌ را نزد او آموخت‌. در قم‌، باقیماندة‌ شرح‌ لمعه‌ را نزد حضرات‌ آیات‌ صلواتی‌ و دوزدوزانی‌ آموخت‌ و در درس‌ مکاسب‌ آیت‌الله‌ خزعلی‌ و آیت‌الله‌ العظمی‌ فاضل‌ لنکرانی‌ شرکت‌ کرد، ضمن‌ اینکه‌ رسائل‌ را نزد آیت‌الله‌ نوری‌ همدانی‌ می‌خواند.



حجت الاسلام‌ فاکر در درس‌ کفایه‌ الاصول‌ مرحوم‌ آیت‌الله‌ سلطانی‌ طباطبایی‌ و آیت ‌الله‌ العظمی‌ فاضل‌ لنکرانی‌ شرکت‌ کرد و سپس‌ به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ راه‌ یافت‌. او در این‌ دوره‌ بیشتر در درس‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ گلپایگانی‌(ره‌) و آیت‌الله‌ وحید خراسانی‌ شرکت‌ کرد. همچنین‌ در زمینة‌ تفسیر، به‌ درس‌ آیت‌الله‌ مشکینی‌ می‌رفت‌. او در طی‌ سالهای‌ تحصیل‌ در دروس‌ اخلاق‌ استادان‌ خود نیز شرکت‌ جدی‌ داشت‌.



فاکر در طی‌ سالهای‌ تحصیل‌ خود با طلاب‌ و فضلای‌ بسیاری‌ رابطه‌ دوستی‌ داشت‌ که‌ از آن‌ جمله‌ شهید شیخ‌ عباس‌ شیرازی‌ و حجج‌ اسلام‌ هادی‌ مروی‌، آقا ضیاء مسجد جامعی‌ و محمد حسین‌ امراللهی‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.



فعالیتهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی



حجت‌الاسلام‌ فاکر در سالهای‌ تحصیل‌ خود، بسیاری‌ از دروسی‌ را که‌ آموخته‌ بود، تدریس‌ می‌کرد و پس‌ از آن‌ نیز، سالها به‌ این‌ امر مهم‌ در حوزه‌های‌ علمیه‌ اشتغال‌ داشت‌.



او تقریرات‌ دروس‌ خارج‌ را نگاشته‌ و در طول‌ سالهای‌ تحصیل‌ و پس‌ از آن‌ بارها به‌ مناطق‌ مختلف‌ سفرهای‌ تبلیغی‌ و سیاسی‌ کرده‌ است‌.



حجت‌الاسلام‌ فاکر از مبارزان‌ خستگی‌ناپذیر سالهای‌ پیش‌ از انقلاب‌ و از مدافعان‌ اصلی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ شمار می‌آید. او مبارزات‌ خود را در دوره‌ای‌ آغاز کرد که‌ در مشهد به‌ خواندن‌ ادبیات‌ مشغول‌ بود. در آن‌ زمان‌ او بسیاری‌ از اعلامیه‌های‌ امام‌(ره‌) را در حجرة‌ خود تکثیر و یا از روی‌ آن‌ می‌نوشت‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ طور مخفیانه‌ بر در و دیوار شهر نصب‌ می‌کرد یا به‌ اطلاع‌ دیگر هواداران‌ انقلاب‌ می‌رساند.



او نخستین‌ بار در سال‌ 1341 دستگیر و روانة‌ زندان‌ شد و دومین‌ بار در 15 خرداد 1342 بازداشت‌ شد و در زندان‌ با حضرت‌ آیت الله‌ خامنه‌ای‌، آشنا شد. او دیگر بار در اوایل‌ سال‌ 1352 دستگیر و روانه‌ زندان‌ شد. و تا آخر سال‌ 1355 در زندان‌ بسر برد علت‌ آن‌ هم‌ سخنرانی‌ وی‌ در نهاوند بر ضد رژیم‌ شاه‌ و افشاگری‌ عملکرد آن‌ رژیم‌ مزدور و همکاری‌ با گروه‌ ابوذر بود. رژیم‌ شاه‌ پس‌ از انتقال‌ وی‌ از مشهد به‌ تهران‌ او را روانه‌ زندان‌ کرد.



از فعالیتهای‌ مهم‌ مرحوم فاکر، طرح‌ مرجعیت‌ امام‌(ره‌) به‌ همراه‌ بسیاری‌ از استادان‌ و فضلای‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، پس‌ از درگذشت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ حکیم‌(ره‌) بود. او در این‌ زمینه‌، تصمیم‌ گرفت‌ طی‌ سفری‌ به‌ خرمشهر و آبادان‌ و زاهدان‌ و... علمای‌ آن‌ دیار را با تصمیم‌ فوق‌ آشنا کند و برای‌ این‌ کار عزم‌ سفر کرد و ضمن‌ ارائه‌ آخرین‌ اطلاعات‌ و اخبار در بارة‌ نهضت‌ مردم‌ ایران‌، آنان‌ را از تصمیم‌ علمای‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ آگاه‌ ساخت‌.



فعالیتهای‌ وی‌ به‌ پیش‌ از انقلاب‌ منحصر نماند. پس‌ از انقلاب‌ نیز وی‌ همواره‌ مدافع‌ نظام‌ بود و مدتی‌ نیز به‌ عنوان‌ نماینده امام‌(ره‌) در سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ ایفای‌ نقش‌ می‌پرداخت‌. او چند دوره‌ به‌ نمایندگی‌ از مردم‌ مشهد در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حضور یافت‌ و در سالهای‌ ظهور خط‌ نفاق‌ و لیبرالیسم‌، همواره‌ به‌ افشای‌ ماهیت‌ پلید آنان‌ می‌پرداخت‌ که‌ از این‌ رهگذر، بارها مورد حمله‌ گروههای‌ به‌ اصطلاح‌ اصلاح‌ طلب‌ قرار گرفت‌ او پس‌ از انقلاب‌ لااقل‌ سه‌ بار مورد سوء قصد ضدانقلاب‌ قرار گرفت‌ که‌ از همه‌ آنها جان‌ سالم‌ به‌ در برد.



فاکر در پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ با جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ بوده‌ است‌ و امضاء او در زیر بسیاری‌ از اعلامیه‌ها و بیانیه‌های‌ مهم‌ آن‌ مرکز به‌ چشم‌ می خورد.

مرحوم محمدرضا فاکر از مبارزان سیاسی دوران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 21 بهمن 88 پس از تحمل مدتها بیماری گوارشی به رحمت ایزدی پیوست.