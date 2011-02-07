هفته بیست و دوم به نام شهدای زمین فوتبال چوار نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان لیگ با اعلام این خبر گفت: واقعه بمباران زمین فوتبال چوار ایلام در تاریخ 23 بهمن ماه در تقویم رسمی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ثبت شده و در آینده برنامه های باشکوه تری را برای گرامیداشت یاد این عزیزان برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به همه هیئت های فوتبال و باشگاه های کشور تأکید کرده ایم روز 23 بهمن ماه را مدنظر داشته و از شهدای زمین فوتبال چوار تجلیل به عمل آورند.
در تاریخ 23 بهمن سال 1365، هواپیماهای رژیم بعثی عراق مسابقه فوتبال بین تیم های "منتخب چوار" و "منتخب جوانان ایلام" را بمباران کردند. در این اقدام تلخ 15 نفر از بازیکنان، داوران و تماشاگران به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز به درجه رفیع جانبازی نائل آمدند.
عزیز محمدی گفت: هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر به مناسبت مصادف شدن با سالروز واقعه چوار به نام "شهدای زمین فوتبال چوار" نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان لیگ با اعلام این خبر گفت: واقعه بمباران زمین فوتبال چوار ایلام در تاریخ 23 بهمن ماه در تقویم رسمی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ثبت شده و در آینده برنامه های باشکوه تری را برای گرامیداشت یاد این عزیزان برگزار خواهیم کرد.
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