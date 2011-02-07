هفته بیست و دوم به نام شهدای زمین فوتبال چوار نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان لیگ با اعلام این خبر گفت: واقعه بمباران زمین فوتبال چوار ایلام در تاریخ 23 بهمن ماه در تقویم رسمی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ثبت شده و در آینده برنامه های باشکوه تری را برای گرامیداشت یاد این عزیزان برگزار خواهیم کرد.



وی ادامه داد: به همه هیئت های فوتبال و باشگاه های کشور تأکید کرده ایم روز 23 بهمن ماه را مدنظر داشته و از شهدای زمین فوتبال چوار تجلیل به عمل آورند.



در تاریخ 23 بهمن سال 1365، هواپیماهای رژیم بعثی عراق مسابقه فوتبال بین تیم های "منتخب چوار" و "منتخب جوانان ایلام" را بمباران کردند. در این اقدام تلخ 15 نفر از بازیکنان، داوران و تماشاگران به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز به درجه رفیع جانبازی نائل آمدند.