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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

تیم فوتسال بارسلونا هم قهرمان اسپانیا شد

تیم فوتسال بارسلونا هم قهرمان اسپانیا شد

تیم فوتسال بارسلونا با برتری مقابل تیم موریسکا به عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال باشگاه‌های اسپانیا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتسال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا یکشنبه شب بین تیم‌های بارسلونا و "الپوزو موریسا توریستیکا" برگزار شد. تیم فوتسال بارسلونا در این بازی موفق شد مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی اسپانیا را با نتیجه 3 بر 2 از پیش رو بردارد و به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یابد.

برای تیم بارسا در این بازی ویلده گومز داسیوا (2 و 12) فرانسیسکو کارلوس چیکو (25) گلزنی کردند و گل‌های تیم مورسیا نیز توسط آلوارو فرناندز (27) و دانی سالگادو (40) به ثمر رسید.

تیم فوتسال بارسلونا در حالی عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا شد که تیم فوتبال این باشگاه نیز صدرنشین مطلق لالیگاست.

کد مطلب 1247744

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