تیم فوتسال بارسلونا هم قهرمان اسپانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتسال جام حذفی باشگاههای اسپانیا یکشنبه شب بین تیمهای بارسلونا و "الپوزو موریسا توریستیکا" برگزار شد. تیم فوتسال بارسلونا در این بازی موفق شد مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی اسپانیا را با نتیجه 3 بر 2 از پیش رو بردارد و به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یابد.
برای تیم بارسا در این بازی ویلده گومز داسیوا (2 و 12) فرانسیسکو کارلوس چیکو (25) گلزنی کردند و گلهای تیم مورسیا نیز توسط آلوارو فرناندز (27) و دانی سالگادو (40) به ثمر رسید.
تیم فوتسال بارسلونا در حالی عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال جام حذفی باشگاههای اسپانیا شد که تیم فوتبال این باشگاه نیز صدرنشین مطلق لالیگاست.
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