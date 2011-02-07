نرخ بلیط قطار شهری مشهد بین 200 تا 300 تومان است

حجت‌الاسلام محمدرضا مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، در رابطه با قیمت نهایی بلیط قطار شهری مشهد گفت: بهای بلیط قطار شهری مشهد با بررسی‌ها و نظر سنجی‌های صورت گرفته در حدود 200تا300 تومان است.

وی در ارتباط با زمان قطعی اعلام نرخ بلیط قطار شهری مشهد گفت: بر این اساس و با توجه به نزدیک شدن مراسم افتتاح خط یک قطار شهری مشهد، این نرخ در نخستین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد که بعد ازتعطیلات زمستانی شورا برگزار می‌شود به بررسی تصویب نهایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر مشهد خاطر نشان کرد: هنوز از سوی شرکت قطار شهری مشهد نرخی به عنوان تعرفه بلیت قطار شهری با توجه به آنالیزهزینه های جاری این خط به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نشده که امیدواریم این عمل به انجام رسد.

وی خاطرنشان کرد: هزینه بلیط قطار شهری تا قبل از راه اندازی به منظور امکان خرید و بهره برداری خط یک قطار شهری مشهد مشخص می شود.