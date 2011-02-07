تیراندازی در اوهایو یک کشته و 11 زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی این حادثه دو نفر به اتهام تیراندازی در "انجمن برادری" در نزدیکی دانشگاه ایالتی "یانگ ستون" دستگیر شدند.

"جیمی هیوز" از بخش پلیس یانگ ستون می گوید: هردو مظنون نزدیک به 20 سال دارند و متهم به قتل هستند.

تیراندازی در اماکن عمومی در آمریکا در یکی دو دوهه گذشته تبدیل به یکی از معضلات مهم اجتماعی این کشور شده است.

تاکنون شهروندان آمریکایی بویژه مادران در این کشور بارها اقدام به تظاهرات برای ممنوعیت حمل سلاح از سوی افراد غیر مسئول شده اند اما لابی کارخانه های اسلحه سازی هرگز این اجازه را به نهادهای سیاسی و قانونگذاری این کشور برای تجدید نظر در این قانون نداده اند.