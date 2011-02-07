کاندیداهای نظام پرستاری باید بر عملیاتی شدن مصوبات دولت نظارت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری افزود: حضور پرشور و پررنگ جامعه پرستاری در سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در روز 13 اسفند سبب ارتقای جایگاه و اقتدار سازمان نظام پرستاری در میان دست اندرکاران و مسئولان کشور می شود.

وی با بیان اینکه از زمان تشکیل سازمان نظام پرستاری و شورای مرکزی تاکنون بسیاری از مشکلات جامعه پرستاری و به دنبال آن بیماران اصلاح شده است، افزود: سازمان نظام پرستاری یک سازمان صنفی صرف نیست و همواره در جهت رفع مشکلات بیماران برای رفع مسایل پرستاری تلاش و گام برمی دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همانطور که در سایر انتخابات کشور میزان و درصد مشارکت مردم موجب افزایش عزت و اقتدار نظام می شود، مشارکت جامعه پرستاری در انتخابات 13 اسفند نیز امنیت و جایگاه سازمان نظام پرستاری را ارتقاء می بخشد.

شهریاری با بیان اینکه تاکنون سازمان نظام پرستاری کشور تلاشهای زیادی در جهت رفع مشکلات پرستاران داشته است، افزود: این سازمان باید همچنان در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه پرستاری کوشا باشد.

وی یادآور شد: کسانی باید برای سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری کاندیدا شوند که بتوانند مصوبات مجلس را اجرایی کنند و بکوشند همه مصوبات را که توسط دولت پیگیری شده است عملیاتی کنند از این رو در این دوره به حضور افراد توانمند و با قابلیت ها و ویژگیهای برجسته نیاز است.