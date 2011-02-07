راه اندازی شناورهای مدرن تندرو VIP در مسیر قشم - بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح کلنگ کارخانه ساخت و تعمیر انواع شناورها در منطقه آزاد قشم بیان داشت: شناورهای VIP ،CIP ویژه مهمانان و تجار و بازرگانان در مسیر بندرعباس - قشم جهت کاهش زمان تردد در این مسیر راه اندازی خواهد شد.

وی بیان داشت: این شناورها ساخت کشور ترکیه و در مدت زمان 10 دقیقه مسیر بین بندرعباس و قشم را طی خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت جهاز اقیانوس قشم در ادامه با بیان اینکه این پروژه با هدف تعمیرات شناوری ایجاد می‌شود، گفت:‌ با توجه به پیش‌بینیها این مجتمع به طور همزمان توان تعمیر و نگهداری تعداد 80 فروند شناور را دارد.

عبدالمجید آشوری بیان داشت: امکانات این پروژه در حدی دیده شده که به طور همزمان می‌توان امور ساخت سه شناور فلزی را انجام داد و امور دیگری همانند احداث آب‌شیرین کن، عرضه سوخت و سرویس‌دهی به شناورها نیز در این مجتمع دیده شده است.

مدیرعامل شرکت جهاز اقیانوس قشم اظهارداشت: این پروژه اشتغال دائم و پایدار 100 نفر را برای همیشه مهیا و توان ایجاد اشتغال سه تا چهار هزار نفر را به صورت چرخشی داراست.

آشوری افزود: این پروژه خواهان اعتباری معادل 14میلیارد و 700 میلیون تومان است که آورده تعاونی تاکنون چهار میلیارد و مابقی اعتبار مورد نیاز نیز باید با مشارکت بانک ملی تامین شود.

به گفته وی، در صورت صدور به موقع مجوزها طی مدت 18 ماه آینده با مساعدت سازمان منطقه آزاد قشم این پروژه را به پایان می‌رسانیم.