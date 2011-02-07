مراقب باشیم مبادا ویروسی وارد پیکره جمهوری اسلامی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه یکشنبه در مراسم شب شعر انقلاب که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، جامعه اسلامی را بسترساز حاکمیت نظام نورانی و مقدس اسلامی دانست و با بیان اینکه آیا می توانیم نظام اسلامی را غیر از اجتماع اسلامی فرض کنیم؟ اظهار داشت: اصلا ترکیب جمهوریت و اسلامیت یعنی اینکه دو موجود زنده با هم ترکیب شدند که توانستند یک حرف واحد را در دنیا مطرح کنند و چون ترکیب شدند موجود سومی به نام جمهوری اسلامی پدید آمده که نه تنها در جامعه خودمان تاثیرگذار است بلکه در کل جهان می تواند تاثیر داشته باشد.



وی با اشاره به آسیب های تهدیدکننده جمهوری اسلامی تصریح کرد: ممکن است همان طوری که ویروسها می توانند وارد بدن انسان شوند، در زمینه پیکره جمهوری اسلامی نیز باید مراقب باشیم که مبادا ویروسها وارد این پیکره شوند و آن را بیمار کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: اگر خدای ناکرده شاهد ورود ویروس‌ها به این فضا شدیم عمر جمهوری اسلامی کوتاه می شود، اما اگر مراقبت کردیم، این موجود ترکیب شده قابلیت دوام تا پایان عالم را دارد، به خاطر اینکه اسلام این خاصیت را داشته و دارد.



حجت الاسلام اسکندری تاکید کرد: عمر و اجل اسلام که این حادثه عظیم (انقلاب اسلامی ایران) از آن متولد شده، تا آخرت است و اگر مراقب ورود ویروسها به این مجموعه باشیم جمهوری اسلامی تا آخرت ماندگار خواهد بود.



وی ادامه داد: ما می بایست تمام همّ خود را به کار ببریم و نگذاریم که ویروس در این پیکره که از امت اسلامی و اسلام عزیز ترکیب شده، وارد شود.



امام پیروزی انقلاب را مرهون عنایات الهی و همراهی های مردم می دانستند



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به نقش ولایت فقیه و مردم در پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی(ره) هیچ گاه موفقیت خودش را بعد از توکل به خدا، منهای حضور مردم فکر نمی کرد و در طول حیات ایشان که از سال 41 و 42 که انقلاب را شروع کردند دو مطلب از زبانش نیفتاد که یکی اسلام و دیگری مردم بود.



حجت الاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) پیروزی در انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام اسلامی را مرهون عنایات الهی و همراهی های مردم می دانستند.



وی افزود: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را مصونیت ببخشیم که دوام و تاثیرگذاری داشته باشد، باید دست اندرکاران امور و مسئولین زندگی معتقدانه به دستورات اسلام داشته باشند و هم در برابر ملت خاضعانه رفتار کنند، منتها این حاصل نخواهد شد جز با پیروی از رکن رکین انقلاب اسلامی که همان ولایت فقیه است.



امامت، ترکیب کننده جمهوریت و اسلامیت



وی ادامه داد: امامت، متخصص جمهوریت و اسلامیت است و می تواند این دو را با هم ترکیب کند و در زمان غیبت امام معصوم، این وظیفه و رسالت بر عهده رهبری است.



حجت الاسلام اسکندری تاکید کرد: رهبری، اسلام ناب را با امت هوشیار و بیدار ترکیب می کند و امت اسلامی ایران به وجود می آورد که بیش از 32 سال استکبار را پشت دروازه معطل گذاشته، پوزه استکبار را به زمین مالیده و یک دیکتاتور را نابود کرده و می رود که به حول قوه الهی استکبار دوم را به خاک مذلت بکشاند.



عدم وجود رهبری آگاه در مصر و تونس نگران کننده است



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و خطاب به اعضای انجمنهای اسلامی گفت: نابود شدن حکومت های عرب منطقه از شعارهای امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بود و این شعارها، فریاد شماست که از حلقوم مصری ها بیرون می آید و در حال تحقق است.



وی عدم وجود رهبری آگاه و مطمئن در نهضت های مردمی مصر و تونس را نگران کننده توصیف کرد و اظهار داشت: مردم ایران باید خدا را شکر کنند که اگر از این ویژگی(داشتن رهبری آگاه و هوشیار) برخوردار نبودیم نمی توانستیم این راه صعب العبور را طی کنیم.



انجمنهای اسلامی جزو طلایه داران انقلاب اسلامی بودند



حجت الاسلام اسکندری از اعضای کانون هماهنگی انجمنهای اسلامی به عنوان یادگاران دوران شور و انقلاب و اردات به امام و رهبری یاد کرد و افزود: انجمنهای اسلامی این مدال افتخار را دارند که جزو طلایه داران انقلاب شکوهمند اسلامی هستند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم انقلاب اسلامی ایران را انقلابی زنده و پویا دانست و اظهار داشت: اگر انقلاب اسلامی یک موجود زنده نبود، شاید خیلی نیاز به مراقبت نداشت.



وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب زنده و با رویش است، علتش هم این است که این انقلاب از جایی نشأت گرفته و از منبعی متولد شده که آن اسلام است و اسلام نیز دین زنده و پویاست.



فرد اصالت دارد یا جامعه؟



وی با طرح این سئوال که آیا فرد اصالت دارد یا اجتماع؟ به اندیشه های صاحبنظران مختلف در مورد این سئوال اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از علمای علم اخلاق این بحث را این گونه مطرح کردند که آیا فرد روی جامعه اثر می گذارد یا جامعه روی فرد اثر می گذارد، مثلا جامعه ای که صالح است، این جامعه بر روی افراد تاثیر می گذارد و یا اینکه افرادی که صالح هستند به واسطه اعمال و رفتار خودشان صالح هستند و از جامعه تاثیر نمی پذیرند.



حجت الاسلام اسکندری گفت: دو تن از چهره های محبوب کشورمان به خوبی به این بحث پرداختند که یکی علامه طباطبایی و دیگری شهید مطهری است و این بزرگواران در ارتباط با اینکه آیا فرد اصالت دارد یا اجتماع، بحث مبسوطی دارند.



وی ادامه داد: البته بعضی از صاحبنظران معتقد هستند که فرد مهمتر از جامعه است و باید فرد را تربیت کرد و جامعه خود به خود درست می شود و برخی نیز اعتقاد دارند که اگر صرفا به فرد توجه شود و جامعه صالح نباشد این فرد از جامعه تاثیر می پذیرد.



جامعه یک موجود زنده است



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه جامعه یک موجود زنده است و عمر، سلامت و بیماری دارد تصریح کرد: مرحوم علامه طباطبایی اعتقاد داشتند که جامعه حیات دارد و می تواند جامعه سالم و یا بیمار باشد.



وی گفت: جامعه به لحاظ استنادات قرآنی و اعتقاد این دو دانشمند، یک موجود زنده و تاثیرگذار است که می فهمد و شعور دارد، البته آنها نمی گویند که فرد اصالت ندارد بلکه باید از جامعه مراقبت کرد و نباید بیمار بماند.



وی ادامه داد: اگر جامعه زنده هست که هست، اگر عمر دارد که دارد، اگر می تواند بیمار شود که گاهی می شود و اگر می توان جلوی بیماری آن را گرفت که این امری شدنی است، پس وظیفه آحاد افراد در مقابل این جامعه چیست؟



بین فجر صادق و طلوع خورشید قرار داریم



وی با بیان اینکه در حال حاضر بین فجر صادق و طلوع خورشید قرار داریم، تصریح کرد: فجر صادق، انقلاب اسلامی بود و طلوع فجر، ظهور حضرت حجت(عج) است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به وقوع برخی علائم ظهور امام زمان(عج) تاکید کرد: زمان ظهور حضرت حجت معلوم نیست و ما نمی توانیم برای ظهور ایشان وقت تعیین کنیم اما امیدواریم که از ظهور هر چه زودتر محقق شود تا ملت های آزادی خواه جهان از ظلم مستکبران نجات یابند.



حجت الاسلام اسکندری افزود: کسانی که برای ظهور منجی موعود امام زمان(عج) وقت تعیین می کنند نسبت به مهدویت بیگانه هستند.

