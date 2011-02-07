جشنواره فجر قوی ترین عرصه رقابتی تئاتر ایران است

صدیق جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: "درباره ماهان" یک نمایش اجتماعی است که با گم شدن شخصیتی به نام "ماهان"، به جستجوی ماهان و یافتن خود او و هویتی از وی می پردازد.

وی با بیان اینکه این گروه نمایشی برای تولید و آماده ساختن این اثر سه ماه تمرین کرده اند، هدف از شرکت در این جشنواره را تولید و اجرای عمومی عنوان کرد و این عرصه را بهترین فرصت برای دیده شدن اعلام کرد.

گفتنی است، اثر نمایشی "درباره ماهان" نوشته سیامک افزایی و به کارگردانی صدیق جمالی است که ژیلا آل نشاط، ساناز نظری، تارا میرک، سعیده حامد، مروارید رمضانی به همراه سیامک افزایی، جمال ساقی نژاد و وحید منافی به ایفای نقش می پردازند.



درباره ماهان شب یکشنبه در سالن تئاتر تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

شش نمایش در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان به روی صحنه می روند.