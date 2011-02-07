جایزه 20 هزار دلاری گوگل برای انتخاب بهترین هکر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، 20 هزار دلار جایزه و یک نوت بوک جدید Cr-48 مجهز به سیستم عامل "گوگل کروم" به کسی اعطا می شود که بتواند مرورگر کروم را هک کند.

گوگل این جایزه را در دوره مسابقات Pwn2Own، رقابتی که بهترین هکرهای دنیا را انتخاب می کند اعطا خواهد کرد.

این رقابت امسال در ماه مارس و همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی anSecWest در ونکوور کانادا اجرا می شود.

در دوره قبل رقابت Pwn2Own سه مرورگر بسیار رایج دیگر یعنی فایرفاکس، سافاری و اینترنت اکسپلورر مورد آزمایش قرار گرفتند و شرکت کنندگان در این رقابت موفق شدند چند مسیر نفوذ به این مرورگرها را کشف کنند و تنها مرورگر گوگل کروم نفوذناپذیر باقی ماند.

به همین منظور گوگل اعلام کرد به کسی که بتواند در اولین روز رقابت دوره سال 2011 "کروم" را هک کند یک دستگاه نوت بوک و 20 هزار دلار جایزه می دهد درحالیکه مبلغ این جایزه در روزهای دوم و سوم به 10 هزار دلار کاهش می یاید.

براساس گزارش پی. سی وورد، تفاوت "کروم" با سایر برنامه های مرورگر وب در این است که کروم دارای یک "جعبه شن" (sandbox) است. "جعبه شن" در اصطلاح انفورماتیکی به معنی نوعی "منطقه حفاظتی" است. صفحاتی که مرورگر بارگذاری کرده است از این منطقه حفاظتی عبور می کنند و در صورتیکه محتوی کدهای مخرب باشند بر روی رایانه بارگذاری نمی شوند.همین سیستم موجب شده است که گوگل کروم نسبت به سایر مرورگرها مقاومتر باشد.

هرچند مایکروسافت در اینترنت اکسپلورر 8 و Adobe در نرم افزار "فلش پلیر" سیستمهای محافظتی مشابه ای را قرار داده اند.

در رقابت بین المللی Pwn2Own تنها امنیت مرورگرها ارزیابی نمی شود بلکه تلفنهای همراه هوشمند چندعملکردی نیز می توانند سطح امنیتی خود را محک بزنند.

برای مثال در دوره سال 2011 به افرادی که بتوانند تازه ترین نسخه های سیستم عاملهای "آندروئید"، "آی-فن"، بلک بری و ویندوز فن 7 را هک کنند یک جایزه 15 هزار دلاری اعطا می شود.