حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در حاشیه نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های مناسبی که در زمینه تولید نرم افزارهای اسلامی و قرآنی در قم وجود دارد، معاون برنامه ریزی استانداری موضوع انتقال اداره کل رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قم را پیگیری کند تا از ظرفیت‌های موسسات و مراکز تولید نرم افزارها در استان قم به خوبی استفاده و نیاز کشور به این نرم افزارها برطرف شود.



استاندار قم همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ایجاد شهرک فناوری اطلاعات در استان قم و شیوه حمایت از بخش خصوصی تصریح کرد: دولت تمامی زیرساخت های شهرک فناوری اطلاعات را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می کند و بخش خصوصی باید با آورده ای که در اختیار دارد، زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم کند.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به تغییر موقعیت شهرک صنعتی برای نزدیک شدن به شهرک چاپ و نشر اظهار داشت: زیرساخت های شهرک چاپ و نشر آماده شد و با نزدیک شدن شهرک فناوری اطلاعات به شهرک چاپ و نشر، در روند آماده سازی زیرساخت های شهرک it تسریع می شود.



وی همچنین به تاخیر در آماده سازی زیرساخت های شهرک فناوری اطلاعات اشاره کرد و یادآور شد: در ایجاد شهرک چاپ و نشر شاهد اقبال بخش خصوصی بودیم و امیدواریم به زودی روند واگذاری زمین به سرمایه گذاران آغاز شود اما در شهرک فناوری اطلاعات اقبال خوبی صورت نگرفت و شاید مسئولان احساس می کردند که ایجاد زیرساخت های لازم و احداث شهرک it با استقبال بخش های مرتبط همراه نشود.



استاندار قم تصریح کرد: امیدواریم با نزدیک شدن موقعیت شهرک it به شهرک چاپ و نشر، زمینه مناسبی برای حضور سرمایه گذاران در این شهرک فراهم شود.

