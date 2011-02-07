فضای تهران با ساخت 374 سرای محله متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدهادی ایازی در مراسم برپایی اولین نمایشگاه در موزه گنبد آسمان و گالری برج میلاد که شب گذشته برگزار شد اظهار کرد: جهت گیری شهرداری تهران ، گسترش دامنه فعالیتهای فرهنگی و هنری است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه قرآنی در راس سازه برج میلاد و در گنبد آسمان، نمایشگاه خط و خط و نقاشی در گالری برج نیز از اتفاقات فرهنگی است که روی می دهد و شهروندان نیز از آن بازدید می کنند.

ایازی با تاکید بر اینکه دامنه فعالیتهای برج میلاد باید گسترش یابد گفت: جهت گیری ما توسعه فعالیتهای فرهنگی است و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران این اقدامات را اقدامات فرهنگی در سطح کلان و شهری خواند و در خصوص اقدامات فرهنگی در عرصه منطقه ، ناحیه و محله نیز گفت: ساخت 374 سرای محله به عنوان مرکز فرهنگی اجتماعی در تهران، فضای جدیدی ایجاد می کند، ساخت مستند محله ما با پرداختن به هویت محلات و تالیف 150کتاب در حوزه محلات از جمله اقدامات انجام شده است.

ایازی در ادامه به فعالیتهای دیگر شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: اوایل امسال 3 محور بزرگراهی چمران، همت و بابایی مورد بازسازی قرار گرفت و برای روزهای آغازین سال 90 نیز بازسازی بزرگراههای آزادگان، میدان بصیرت (حق شناس) تا بهشت زهرا (س) و میدان جهاد و بزرگراه بسیج در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تاکید شهردار تهران بر ایجاد فضای مناسب در شهر برای تردد معلولان نیز گفت: در هر منطقه نیز یک معبر اصلی مورد بازسازی قرار خواهد گرفت همچنین اقدامات کالبدی در یک محله محروم در هر منطقه انجام خواهد شد، این از دغدغه های مدیریت شهری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد: دامنه رویکرد فرهنگی و اجتماعی باید توسعه یابد و شهروندان و جوانان هر زمانی که اراده کنند بتوانند در کمتر از چند دقیقه به یک مرکز فرهنگی برسند.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه قرآن و خط نقاشی در مجموعه گالری و موزه گنبد آسمان برج میلاد بیان داشت: تا پایان سال برنامه های فرهنگی بر اساس همان رویکرد توسعه در برج میلاد تعریف شده است و امیدواریم شاهد توسعه این فعالیتها باشیم.