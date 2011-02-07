وظیفه مهم جهاد دانشگاهی بصیرت افزایی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین یادگاری شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین آزمایشگاه تخصصی کشت و تکثیر سلولهای بنیادی که در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کار جهاد دانشگاهی پختگی و دادن بصیرت کامل به دانشجوهای دانشگاههاست و در کنار کارهای تحقیقاتی، پژوهشی و فرهنگی به بصیرت افزایی قشر جوان نیز توجه داشته باشد، بیان داشت: در جهاد دانشگاهی حتماَ نیاز است این مسئله تقویت و مستقر شود و فعالیتهای علمی و جذب نیروهای متخصص در جهاد دانشگاهی باید بر اساس دو اصل انقلاب و اسلام باشد.
وی ادامه داد: استقامت، ایثار، از خود گذشتگی و حفظ فرهنگ جهاد باید حفظ و گسترش یابد و این عنصرها باید بویژه در جوانان کشورمان تقویت شود.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به اینکه استقامت تنها برای حفظ ظاهر جهاد دانشگاهی نیست، اظهار داشت: استقامت علاوه بر موارد ذکر شده بر حفظ ارزشهای انقلابی در جهاد دانشگاهی نیز هست همچنین رهبر معظم انقلاب نیز علاوه بر مسائل علمی بر حفظ ارزشهای انقلاب نیز تاکید کرده است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در سال ۶۹ مبنی بر اینکه کار با عظمت جهاد دانشگاهی نباید از طریق جریانهای سیاسی دنبال شود، بیان داشت: علاوه بر اینکه هر شخصی بینشهای سیاسی خاص خود را دارد نباید این بینش را وارد جهاد دانشگاهی کند.
یادگاری اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد غیردولتی در سال ۵۹ در داخل دانشگاهها برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بوجود آمد و تاکنون ۳۰ سال از تاسیس آن میگذرد و امسال سی و یکمین سال تاسیس آن است و جهاد دانشگاهی تاکنون در زمینههای مختلف از جمله کشاورزی و علوم انسانی کارهای بسیاری خوبی انجام داده است.
وی اظهار داشت: سلولهای بنیادی در ایجاد یک بافت و عضو در داخل بدن بکار میرود و امیدواریم در آینده درمان و خدمات رسانی خوبی ارائه شود.
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