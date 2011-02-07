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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

افتتاح کارخانه کشمش در استان قزوین

افتتاح کارخانه کشمش در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از یک واحد تولید کشمش در شهرستان تاکستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع و زیربنای 3 هزار متر مربع ساخته شده و با داشتن 2 هزار  و 600 متر مربع فضای سرپوشیده سالانه 3 هزار تن کشمش تولید می کند.

این واحد تولیدی با 20 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده و با افتتاح آن زمینه اشتغال 40 نفر در منطقه فراهم شد.

در مراسم افتتاح این واحد تولیدی احمد  عجم استاندار قزوین، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی ، صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، صادقی فرماندار تاکستان و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1247761

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