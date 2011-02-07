افتتاح کارخانه کشمش در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع و زیربنای 3 هزار متر مربع ساخته شده و با داشتن 2 هزار و 600 متر مربع فضای سرپوشیده سالانه 3 هزار تن کشمش تولید می کند.

این واحد تولیدی با 20 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده و با افتتاح آن زمینه اشتغال 40 نفر در منطقه فراهم شد.

در مراسم افتتاح این واحد تولیدی احمد عجم استاندار قزوین، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی ، صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، صادقی فرماندار تاکستان و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند.