اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم واترپلوی آذربایجان شرقی برای حضور در هشتمین دوره مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور رده سنی 15 تا 17 سال از روز دوشنبه 18 بهمن ماه به کرمانشاه اعزام شد.

هشتمین دوره رقابتهای واترپلوی قهرمانی کشور رده سنی 15 تا 17 سال از روز دوشنبه 18 بهمن ماه به مدت چهار روز در شهرستان کرمانشاه برگزار خواهد شد و 13 ورزشکار برابر رقبای خود می ایستند.

در این دوره از رقابتها متولدین سالهای 1372، 1373 و 1374 می توانند حضور پیدا کنند و اصغر میراب توپچی باشی و حامد دلیر اکبری هدایت این تیم 13 نفره را بر عهده دارند.

صعود3100 کوهنوردان استانهای شمالغرب کشور به قله کمال سهند

پنجمین صعود سراسری استانهای شمالغرب کشور با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه تلفاتی با سلامتی همه عزیزان صعود کننده به کار خود پایان داد.

قله کمال سهندبارتفاع سه هزار و 707 متربا حضور بالغ بر سه هزار و 100 نفر کوهنورد که حدود 450 نفر از بانوان و آن را تشکیل می دادند از استانهای شمالغرب کشور بمناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رمز یا علی ابن موسی الرضا یا ثامن الائمه صعود گردید.

نفرات شرکت کننده در منطقه که از استانهای شمالغرب کشور حضور یافته بودند همگی با انسجام کامل و با نظم وصمیمیت ورزشی موفق به صعود این قله زیبا شدند.

حضور هیمالیا نوردان بنام و شاخص از استان های مختلف وهمچنین پیشکسوتان کوهنورد از نکات جالب توجه این صعود بود.

حضور دونده تبریزی در نوزدهمین دوره مسابقات دو ومیدانی داخل سالن ناشنوایان کشور

حسن شادی بخت دونده تبریزی و عضو تیم ملی دو و میدانی کشور جهت حضور در نوزدهمین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن دهه فجر به منظور آمادگی بیشتر تیم ملی دو ومیدانی ناشنوایان کشور 28 و 29 بهمن ماه، در مشهد مقدس به مصاف رقبای خود می رود.

حسن شادی بخت دارنده مدال رقابتهای دوومیدانی آسیا و جهان به همراه مهران سرافراز( اصفهان)، حسین صداقت ( اردبیل ) ، بهزاد فولادی ( تهران ) امیر اسکندری (تهران ) ، علیرضا صالحی (فارس ) ، محمد هادی صالحی ( فارس ) ، مسلم شیرزاد (قزوین) ، حبیب اله کیا ( گلستان ) در این مسابقات حضور دارند.

حضور وزنه بردار آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی نوجوان وزنه برداری کشور

امیر حکاکی وزنه بردار آذربایجان شرقی به تمرینات تیم ملی وزنه برداری نوجوانان در سالن شماره دو کمپ تیم های ملی وزنه برداری در مجموعه ورزشی آزادی ملحق شد.

امیر حکاکی وزنه بردار آذربایجان شرقی به همراه علیرضا کاظمی نژاد (خوزستان)، میلاد رشیدی، محمد حاتمی (کرمانشاه)، جواد بیگ زاده، امین زارعی، حسین رسولی (آذربایجان غربی)، میلاد اورنگی (فارس)، همایون تیموری (البرز) و حسین ابراهیم زاده (اصفهان)، 10 وزنه بردار نوجوانی که از سوی جورج زالای به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شده بودند و با دردست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، خود را به سرمربی مجارستانی تیم معرفی کردند.

با پیشنهاد کمیته مربیان و تائید سرپرست فدراسیون وزنه برداری، مربیانی از همدان، ایلام و بوشهر جورج زالای را در نخستین اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان همراهی می کنند.

پیش از این گفته می شود فدراسیون وزنه برداری قصد تشکیل تیم نوجوانان و حضور در مسابقات جهانی لیمای پرو را ندارد، اما حسین رضازاده پس از برگزاری نشستی فوق العاده با دیگر مسئولان فدراسیون وزنه برداری دستور تشکیل تیم نوجوانان را صادر کرد تا این تیم برای حضود در مسابقات جهانی نوجوانان که اردیبهشت ماه سال آینده در لیمای پرو برگزار می شود، آماده شود.

بازگشت تیم جوجیت سو آذربایجان شرقی با 5 مدال از رقابتهای قهرمانی کشور

تیم جوجیت سو آقایان آذربایجان شرقی با پنج مدال از رقابتهای قهرمانی کشور در تهران با دست پر به تبریز بازگشت.

رقابتهای جو جیست سو قهرمانی کشور در هفت وزن به مدت دو روز در سالن کبادیان تهران با حضور 25 استان در دو رشته ممابرزه با شیایی و کاتا برگزار شد و در پایان رقابت هفت وزن تیم آذربایجانشرقی با یک طلا ، یک نقره و چهار برنز به کار خود در رقابتها پایان داد.

در این رقابتها در بخش شیایی ( مبارزه ) وزن 95+ اصغر رشتبری به تنها مدال طلا کاروان استان دست یافت، در وزن 77- اکبر قربانی و در وزن 69- رضا انصاری هر دو به مدال نقره بسنده کردند و در قسمت کاتا اکبر قربانی و علیرضا خوش منر به مدالهای برنز دست یافتند.

گسترش فولاد تبریزبا لبنیات ارژن فارس در تبریز و دبیری با قرعه استراحت

سازمان لیگ حرفه‌ای فوتسال برنامه هفته بیست و پنجم لیگ برتر را اعلام کرد و تیم گسترش فولاد تبریز در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز به مصاف لبنیات ارژن فارس می رود و دبیری استراحت دارد.

گسترش فولاد تبریز هم اکنون با 34 امتیاز از 21 بازی در رده چهارم جای دارد.

دیدار تیم گسترش فولاد تبریز 21 بهمن ماه از ساعت 16 برگزار خواهد شد.

پتروشیمی تبریز قهرمان رقابتهای والیبال آقایان کارکنان دولت آذربایجان شرقی شد

رقابتهای والیبال قهرمانی آقایان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم پتروشیمی تبریز پایان یافت.

در پایان این رقابتها که در مجموعه ورزشی قطران تبریز با حضور 12 تیم در چهار گروه سه تیمی برگزار و سپس تیمها بصورت حذفی با هم به رقابت پرداختند در دیدار فینال تیم پتروشیمی تبریز دو بر یک و رد بازی نزدیک تیم آموزش و پرورش ناحیه چهار را از پیش روی برداشت و به مقام قهرمانی نهمین دوره جشنواره دست یافت و آموزش و پرورش ناحیه چهار نایب قهرمان شد.

پیش از دیدار فینال تیمهای برق منطقه ای یکی از امیدهای قهرمانی به مصاف تیم بانک سپه رفت و دو بر صفر حریف خود را از پیش روی برداشت و به مقام سومی رقابتها قناعت کرد.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

این رقابتها توسط هیات ورزشهای همگانی در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار شد.

مصاف گسترش فولاد تبریز با نساجی مازندران در تبریز

برنامه مسابقات هفته شانزدهم لیگ دسته اول اعلام شد و گسترش فولاد تبریز با نساجی مازندران در تبریز و ماشین سازی با صنعتی کاوه در قدس همدان دیدار خواهند کرد.

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور را اعلام کرد و یکشنبه 24 بهمن از ساعت 14 تیم گسترش فولاد تبریز در زمین بنیان دیزل تبریز به مصاف تیم نساجی مازندران می رود.

تیم گسترش فولاد تبریز در هفته پانزدهم در خانه اتکا برابر نماینده گرگان به برتری دو بر یک رسیده بود.

تیم متحول شده ماشین سازی تبریز که با زوران اسمیلسکی بحران را از تیم قدیمی تبریز رخت بسته است در دیداری سنگین در همدان به مصاف تیم صنعتی کاوه همدان می رود.

زوران اسمیلسکی : بدشانسی های ماشین سازی تمام شد

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: شانس به تیم ما روی آورده و از این پس مشکلی به نام بد شانسی نخواهیم داشت.

زوران اسمیلسکی پس از پیروزی سه بر دو این تیم در دیدار با اتکا گلستان اظهار داشت: اگرچه ما این مسابقه را به سود خود به پایان رساندیم اما به اعتقاد من تیم ما می توانست بازی بهتری را از خود به نمایش بگذارد و به راحتی حریف خود را شکست دهد.

وی ادامه داد: این بازی یکی از بدترین بازی های ما بود و بازیکنان تیم ما نتوانستند انتظارات کادر فنی را برآورده سازند اما من باید از نتیجه بدست آمده راضی باشم.

اسمیلسکی در عین حال از روی آوردن شانس به اردوی ماشین سازان ابراز خوشحالی کرد و گفت: تیم ما در دیدارهای قبلی بازی بهتری به نمایش می گذاشت اما نتایج خوبی کسب نمی کرد ولی من خوشحالم که امروز علیرغم ارائه بازی نه چندان خوب ، در نتیجه گیری خوب عمل کردیم که این نشان می دهد شانس به تیم ما روی آورده و بدشانسی هایمان تمام شده است.

وی در خصوص اسلاویشا جوکانوویچ ، بازیکن صرب جدید ماشین سازی نیز خاطرنشان ساخت: اسلاویشا یک بازیکن با تجربه است که در بازی هوایی توانایی بالایی دارد و می تواند در آینده به تیم ماشین سازی کمک کند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز ظهر یکشنبه در بازی هفته پانزدهم خود برابر اتکا گلستان به برتری سه بر دو رسید تا با افزایش امتیازات خود به عدد 16 و دو پله صعود، در جایگاه یازدهم جدول رده بندی گروه الف قرار گیرد.