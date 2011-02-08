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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دعای کمیل به 30 زبان ترجمه می‌شود

دعای کمیل به 30 زبان ترجمه می‌شود

مدیرعامل موسسه انتشاراتی الهدی از از پایان کار ترجمه دعای کمیل به 15 زبان زنده دنیا خبر داد و گفت: به زودی 30 ترجمه از این دعا از زیر چاپ خارج می‌شود.

هوشنگ علی‌مددی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این دعا تاکنون به زبان‌های اردو، روسی، آذری، امهریک (زبان مردم اتیوپی)، تایلندی، ترکی استانبولی، آلمانی، انگلیسی، هوسایی (زبان قومی آفریقایی)، سواحلی (زبان مردم کنیا)، فرانسوی، بنگالی، بوسنیایی، چینی و ایتالیایی ترجمه شده است.

وی اضافه کرد: کار ترجمه دعای کمیل به زبان‌های کردی، فیلیپینی، پشتو، گرجی، آلبانیایی، اندونزیایی، تاجیکی، ترکمنی، قرقیزی، صربی، یویویا (زبان مردم قومی آفریقای)، برهوتی (زبان مردم شمال آفریقا)، بلوچی و کرواتی هم رو به اتمام است.

مدیر الهدی که موسسه‌ای انتشاراتی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، درباره هدف از این اقدام هم ضمن نقل یک خاطره گفت: یکی از دوستان که به مسکو رفته بود، در یکی از کلیساهای این شهر یک نسخه ترجمه روسی دعای کمیل را دیده بود و از مسئول آنجا پرسیده بود که آیا نسخه‌های دیگری هم از این ترجمه هست؟ او هم رفته بود از انبار کلیسا 1000 جلد از ترجمه روسی دعای کمیل را آورده بود و به شهروند ایرانی داده بود!

علی‌مددی ادامه داد: دعاها ابتدا در میان شیعیان رواج داشت اما کم کم به دیگر مذاهب هم رسوخ کرد و امروزه حتی غیرمسلمانان هم به دعاهای ما از جمله دعای کمیل روی آورده‌اند. ضمن اینکه اصلی‌ترین انگیزه ما از ترجمه این دعای پرفیض برای مسلمانان و غیرمسلمانان همان خاطره بود.

وی همچنین از ترجمه دیگر دعاهای معروف در میان شیعیان از جمله عرفه و دعای ابوحمزه ثمالی به زبان‌های خارجی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا چند روز دیگر همه 30 ترجمه از دعای کمیل به دست چاپ سپرده شود.

کد مطلب 1247768

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