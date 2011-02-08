هوشنگ علی‌مددی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این دعا تاکنون به زبان‌های اردو، روسی، آذری، امهریک (زبان مردم اتیوپی)، تایلندی، ترکی استانبولی، آلمانی، انگلیسی، هوسایی (زبان قومی آفریقایی)، سواحلی (زبان مردم کنیا)، فرانسوی، بنگالی، بوسنیایی، چینی و ایتالیایی ترجمه شده است.

وی اضافه کرد: کار ترجمه دعای کمیل به زبان‌های کردی، فیلیپینی، پشتو، گرجی، آلبانیایی، اندونزیایی، تاجیکی، ترکمنی، قرقیزی، صربی، یویویا (زبان مردم قومی آفریقای)، برهوتی (زبان مردم شمال آفریقا)، بلوچی و کرواتی هم رو به اتمام است.

مدیر الهدی که موسسه‌ای انتشاراتی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، درباره هدف از این اقدام هم ضمن نقل یک خاطره گفت: یکی از دوستان که به مسکو رفته بود، در یکی از کلیساهای این شهر یک نسخه ترجمه روسی دعای کمیل را دیده بود و از مسئول آنجا پرسیده بود که آیا نسخه‌های دیگری هم از این ترجمه هست؟ او هم رفته بود از انبار کلیسا 1000 جلد از ترجمه روسی دعای کمیل را آورده بود و به شهروند ایرانی داده بود!

علی‌مددی ادامه داد: دعاها ابتدا در میان شیعیان رواج داشت اما کم کم به دیگر مذاهب هم رسوخ کرد و امروزه حتی غیرمسلمانان هم به دعاهای ما از جمله دعای کمیل روی آورده‌اند. ضمن اینکه اصلی‌ترین انگیزه ما از ترجمه این دعای پرفیض برای مسلمانان و غیرمسلمانان همان خاطره بود.

وی همچنین از ترجمه دیگر دعاهای معروف در میان شیعیان از جمله عرفه و دعای ابوحمزه ثمالی به زبان‌های خارجی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا چند روز دیگر همه 30 ترجمه از دعای کمیل به دست چاپ سپرده شود.