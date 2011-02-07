تئاتر تعلیمی تربیتی در آموزش و پرورش استفاده شود

رحمت امینی که روز یکشنبه 17 بهمن‌ماه رساله دکترای خود را با عنوان "کاربرد تئاتر تعلیمی تربیتی (پتاگوژیک) در کودکان پیش دبستانی و دبستانی در ایران" ارائه داد به خبرنگار مهر گفت: پایان‌نامه دکترای خود را با حضور اساتید دانشکده پردیس هنرهای زیبا در گروه مطالعات عالی هنر در رشته پژوهش هنر ارائه دادم.



وی افزود: در این پایان‌نامه مطرح کردم که دلایل و انگیزه‌های تئاتر تعلیمی تربیتی بویژه در کودکان پیش دبستانی و دبستانی چیست و چرا باید به این سمت برویم؟ در رساله دکترای خود از چند زاویه روانشناسی،‌ تئاتری و دانش تعلیم و تربیت نوین به این مقوله پرداختم. نقطه اتکای رساله اتصال این مباحث بود تا بتوانم ثابت کنم تئاتر تعلیمی تربیتی اتفاق متفاوتی از شیوه تئاتر مرسوم است.



امینی در رساله دکترای خود تئاتر را به دو وجه تئاتر فرهنگی روشنفکری و تئاتر کاربردی تقسیم کرده است به این معنا که تئاتر کاربردی در حوزه آموزش و پرورش برای بحث‌های تعلیمی تربیتی ماهیت ویژه‌ دارد و صرف یک هنر نیست.



این مدرس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر درباره وضعیت تئاتر تعلیمی تربیتی در ایران یادآور شد: در جهان معاصر این گونه تئاتر مؤثرترین و کاربردی‌ترین هنر برای تعلیم و تربیت محسوب می‌شود. من در رساله خود به آموزش و پرورش توصیه کردم که حتما در تشکیلات معاونت پرورشی خود نهاد یا مرکزی را به نام تئاتر تعلیمی تربیتی احیا یا تأسیس کند. این امر به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح شده است.



وی استفاده از تئاتر تعلیمی تربیتی را باعث حل شدن بسیاری از مشکلات تعلیمی و تربیتی در آموزش و پرورش دانست و گفت: از طرف دیگر طیف عظیمی از دانش آموختگان تئاتر می‌توانند در این زمینه به عنوان عوامل انسانی فعالیت کنند و به سیستم آموزش و پرورش کمک کنند. من فعالیتم را از دهه 60 و 70 از تئاتر دانش آموزشی آغاز کردم ولی متأسفانه جشنواره تئاتر دانش آموزی و معاونت پرورشی آموزش و پرورش منحل شد.



امینی تأکید کرد: حال که صحبت‌هایی برای احیای معاونت پرورشی در آموزش و پرورش مطرح است می‌توان بخش تئاتر تعلیمی تربیتی را در آن ایجاد کرد. همچنین می‌توان در جشنواره رشد که جشنواره هنری آموزش و پرورش در سطح کشور است بخش تئاتر را هم گنجاند.