  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

یک مقام شهرداری تهران:

نظام مهندسی مسئول آموزش نیروی متخصص گودبرداری ساختمان است

نظام مهندسی مسئول آموزش نیروی متخصص گودبرداری ساختمان است

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با انتقاد از نبود نیروهای متخصص در هنگام گودبرداری ساختمانها، مسئولیت آموزش نیروهای متخصص را بر عهده سازمان نظام مهندسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر خسروی افزود: تخریب ساختمان و نصب سازه نگهبان نیازمند گروههای متخصص است. بر همین اساس آموزش مسئولیتهای حرفه ای عوامل کنترل کننده ساختمان بسیار حائز اهمیت است و این مسئولیت بر عهده سازمان نظام مهندسی است.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در ساخت و ساز دخالت دارند گفت: یکی از مشکلاتی که در ساخت و سازها وجود دارد نبود عوامل حرفه ای در هنگام گودبرداری و تخریب ساختمانهاست و با وجود آنکه مهندسان ناظر و محاسب، طراحی سازه نگهبان را با توجه به شرایط زمین و ساختمانهای همجوار محاسبه می کنند اما نحوه اجرای تخریب و احداث سازه نگهبان نیازمند گروههای متخصص است و اگر نیروی متخصص این کار را انجام ندهد به خود، شهر و شهروند ضربه می زند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: در همین راستا شهرداری در حال سازماندهی برنامه ای است تا براین اساس شرکت هایی که در تخریب و نوسازی دارای صلاحیت باشند و علاوه بر وسایل مورد نیاز ،کارگران آموزش دیده و ماهر داشته باشند جذب کند و از طریق آن ها تخریب و ساخت وساز صورت پذیرد.

خسروی، آموزش مسئولیتهای حرفه ای عوامل کنترل کننده ساختمان را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه مهندس ناظر بر اساس تبصره 7 قانون شهرداری باید به طور مستمر بر مراحل ساخت ساختمان نظارت داشته باشد و همچنین در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 6 مرحله در فرآیند ساختمان آمده که همگی در راستای هم هستند و باید اجرا شوند.

وی افزود: بر این اساس مهندسان ناظر در مرحله گودبرداری باید سر ساختمان حضور داشته باشند و چنانچه سازه نگهبان بر اساس محاسبات فنی اجرا نشده باشد، مهندس ناظر مکلف است تا در همان مرحله از ادامه عملیات ساخت وساز جلوگیری کند.
 
به گفته مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، آموزش این وظایف به مجریان ساخت وساز و آشنایی آنان با مهارتهای حرفه ای بر عهده سازمان نظام مهندسی است.
کد مطلب 1247775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها