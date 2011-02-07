نظام مهندسی مسئول آموزش نیروی متخصص گودبرداری ساختمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر خسروی افزود: تخریب ساختمان و نصب سازه نگهبان نیازمند گروههای متخصص است. بر همین اساس آموزش مسئولیتهای حرفه ای عوامل کنترل کننده ساختمان بسیار حائز اهمیت است و این مسئولیت بر عهده سازمان نظام مهندسی است.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در ساخت و ساز دخالت دارند گفت: یکی از مشکلاتی که در ساخت و سازها وجود دارد نبود عوامل حرفه ای در هنگام گودبرداری و تخریب ساختمانهاست و با وجود آنکه مهندسان ناظر و محاسب، طراحی سازه نگهبان را با توجه به شرایط زمین و ساختمانهای همجوار محاسبه می کنند اما نحوه اجرای تخریب و احداث سازه نگهبان نیازمند گروههای متخصص است و اگر نیروی متخصص این کار را انجام ندهد به خود، شهر و شهروند ضربه می زند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: در همین راستا شهرداری در حال سازماندهی برنامه ای است تا براین اساس شرکت هایی که در تخریب و نوسازی دارای صلاحیت باشند و علاوه بر وسایل مورد نیاز ،کارگران آموزش دیده و ماهر داشته باشند جذب کند و از طریق آن ها تخریب و ساخت وساز صورت پذیرد.

خسروی، آموزش مسئولیتهای حرفه ای عوامل کنترل کننده ساختمان را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه مهندس ناظر بر اساس تبصره 7 قانون شهرداری باید به طور مستمر بر مراحل ساخت ساختمان نظارت داشته باشد و همچنین در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 6 مرحله در فرآیند ساختمان آمده که همگی در راستای هم هستند و باید اجرا شوند.

وی افزود: بر این اساس مهندسان ناظر در مرحله گودبرداری باید سر ساختمان حضور داشته باشند و چنانچه سازه نگهبان بر اساس محاسبات فنی اجرا نشده باشد، مهندس ناظر مکلف است تا در همان مرحله از ادامه عملیات ساخت وساز جلوگیری کند.

به گفته مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، آموزش این وظایف به مجریان ساخت وساز و آشنایی آنان با مهارتهای حرفه ای بر عهده سازمان نظام مهندسی است.