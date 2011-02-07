واقعه زمین فوتبال چوار باید در سطح بین المللی منعکس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی با بیان این مطلب افزود: شهدای زمین فوتبال چوار و کلیه شهدای جامعه فوتبال باعث افتخار ما هستند و باید حداکثر تلاش مان را در جهت زنده نگهداشتن یاد آنان انجام دهیم.
وی ادامه داد: به اعتقاد من آنطور که شایسته مقام این عزیزان است، از آنها تجلیل نشده و در آینده بنا داریم ضمن انعکاس این واقعه نادر به مجامع بین المللی، مراسم های ویژه ای را برای بزرگداشت شهدای زمین فوتبال چوار ایلام برگزار کنیم.
نبی در پایان گفت: به خانواده معظم کلیه شهدا که فرزندانی شجاع، خداجو، فداکار و پهلوان تربیت کرده اند، ادای احترام می کنم و آنها بدانند که فرزندانشان در خانه قلب ما جای داشته و خواهند داشت.
در تاریخ 23 بهمن سال 1365، هواپیماهای رژیم بعثی عراق مسابقه فوتبال بین تیم های "منتخب چوار" و "منتخب جوانان ایلام" را بمباران کردند. در این اقدام تلخ 15 نفر از بازیکنان، داوران و تماشاگران به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز به درجه رفیع جانبازی نائل آمدند.
دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: زمانی که از شهادت جمعی از بازیکنان فوتبال در چوار مطلع شدیم سعی کردیم به نحو شایسته ای از این شهدای عزیز تجلیل کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی با بیان این مطلب افزود: شهدای زمین فوتبال چوار و کلیه شهدای جامعه فوتبال باعث افتخار ما هستند و باید حداکثر تلاش مان را در جهت زنده نگهداشتن یاد آنان انجام دهیم.
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