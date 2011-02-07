واقعه زمین فوتبال چوار باید در سطح بین المللی منعکس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی با بیان این مطلب افزود: شهدای زمین فوتبال چوار و کلیه شهدای جامعه فوتبال باعث افتخار ما هستند و باید حداکثر تلاش مان را در جهت زنده نگهداشتن یاد آنان انجام دهیم.



وی ادامه داد: به اعتقاد من آنطور که شایسته مقام این عزیزان است، از آنها تجلیل نشده و در آینده بنا داریم ضمن انعکاس این واقعه نادر به مجامع بین المللی، مراسم های ویژه ای را برای بزرگداشت شهدای زمین فوتبال چوار ایلام برگزار کنیم.



نبی در پایان گفت: به خانواده معظم کلیه شهدا که فرزندانی شجاع، خداجو، فداکار و پهلوان تربیت کرده اند، ادای احترام می کنم و آنها بدانند که فرزندانشان در خانه قلب ما جای داشته و خواهند داشت.



در تاریخ 23 بهمن سال 1365، هواپیماهای رژیم بعثی عراق مسابقه فوتبال بین تیم های "منتخب چوار" و "منتخب جوانان ایلام" را بمباران کردند. در این اقدام تلخ 15 نفر از بازیکنان، داوران و تماشاگران به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز به درجه رفیع جانبازی نائل آمدند.