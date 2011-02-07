به گزارش خبرگزاری مهر، آروند دشت آرای با نمایش "کمی تاب بخوریم" همراه با جمعی از بازیگران مطرح سینما و تئاتر در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضوردارد.

"کمی تاب بخوریم" حکایتی آشنا از آدم‌هایی آشنا است. 9 شخصیت از گوشه و کنار جامعه که همواره جلوی چشم هستند اما انگار دیده نمی‌شوند. آنها ابتدا با مونولوگ به معرفی خود، حرفه، غصه‌ها و حتی امور روزمره زندگیشان می‌پردازند و در ادامه دیالوگ‌های آنها است که طی 48 صحنه مخاطب را نه تنها با تکیه بر کلام یا حتی توانایی بازیگری که با محورشیوه اجرایی خاص و متفاوت با خود همراه می‌کند.



"کمی تاب بخوریم" تراژدی و روایت پیچیده و درعین حال ساده از سقوط آدم‌هایی است که هر کدام در تباهی و پوچی دیگری سهیم است. کسانی که دست از دنیا شسته و درشلوغی شهر گم می‌شوند و ... تا همیشه معلق می‌مانند. این نمایش نوشته محمد چرم شیرو با طراحی و کارگردانی آروند دشت آرای سعی دارد تجربیات جدیدی در زمینه اجرا و طراحی صحنه را در کارنامه این گروه ثبت کند.



این نمایش به عنوان یکی از نخستین تجربه‌های تئاتر خصوصی ابتدا 23 بهمن‌ماه در دو سانس 17:30 و 20:30 در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تالار وحدت روی صحنه می‌رود، پس از آن و بنا بر پیش‌بینی‌های انجام شده همزمان با گشایش تالار "حافظ" بنیاد رودکی اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند.



در این پروژه نمایشی آرمان جعفری به عنوان تهیه‌کننده، حسن جودکی مدیر تولید، لیلا مدن پوردستیار اول، حمید خرم طوسی دستیار دوم کارگردان، امیر حسین دوانی مدیر فنی و مهندسی پروژه، فرشاد فزونی آهنگساز، عبدالخالق مصدق طراح نور، آناهیتا دشت‌آرای و نوشه دشت آرای طراحان لباس، رضا موسوی عکاس، فرهاد فزونی طراح گرافیک، امیر حسین رسائل مدیر تبلیغات و بهاره برهانی مدیر روابط عمومی، گروه "ویرگول" را یاری می‌کنند.

بیژن افشار، پانته آبهرام، رویا تیموریان، بابک حمیدیان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، علی سرابی، سیامک صفری، طناز طباطبایی و سهیلا گلستانی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.