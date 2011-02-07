بودجه های فرهنگی ایلام حیف و میل می شود/ شفاف سازی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی طی سخنانی مهم نسبت به وضعیت استان ایلام و اجرای طرحهای فرهنگی در استان ایلام انتقاد کرد.

وی افزود: تاکنون به دلایل مختلفی در این باره سکوت اختیار کردم اما باید اعتراف کنم که با اجرای این دو طرح فرهنگی در استان ایلام به شدت مخالفت دارم .

لطفی ادامه داد: قبل از اجرای این طرح فرهنگی هیچ مشورت و هماهنگی با ائمه جمعه و جماعات استان ایلام و همچنین روحانیون برجسته ایلامی نشده است .

یک میلیارد تومان برای طرحی با عنوان شبهای آفتابی در ایلام هزینه شد بدون آنکه خروجی داشته باشد امام جمعه ایلام

امام جمعه ایلام اضافه کرد: در ماه‌های گذشته طرحی با عنوان شب‌های آفتابی در استان ایلام اجرایی شده که برای اجرای آن بیش از یک میلیارد تومان هزینه شد و هیچ نتیجه و خروجی نداشت .

لطفی تصریح کرد: اکنون نیز اجرای طرح فرهنگی نسیم رحمت در استان ایلام بدون کوچک‌ترین کار کارشناسی در حال اجراست .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: متاسفانه کسانی از خارج استان با ذهینی‌های عجیبی همچون فقدان فرهنگ دینی در استان و ... وارد ایلام شده و بزرگ‌ترین توهین‌ها را به مردم استان ایلام کرده‌اند .

وی ادامه داد: رواج این نوع توهین‌‌ها به مردم استان ایلام بزرگ‌ترین خیانت به مردم استان ایلام بوده و من اعتقاد دارم و ثابت می‌کنم که اعتقادات دینی و فرهنگی مردم استان ایلام خیلی جلوتر از برخی از استان‌های بزرگ کشور است .

امام جمعه ایلام اضافه کرد: من با جرات اعلام می‌کنم اجرای این طرح‌ها جز انگیزه مالی و پرکردن جیب‌ها دلیل و توجیه دیگری نداشته و ندارد .

لطفی تصریح کرد: یک عده بسته‌‌هایی را در قالب بسته‌های فرهنگی در تیراژ 110 هزار نسخه تهیه کرده و برای تهیه این بسته‌ها هزینه‌های هنگفتی صورت گرفته است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: ظاهرا محلی را نیز برای اجرای فعالیت‌ها اجاره کرده اند که میلون‌ها تومان از بیت‌المال تنها صرف اجاره این محل شده است .

وی ادامه داد: آنچه که جالب توجه است نحوه توزیع بسته‌های فرهنگی بوده، افرادی با استفاده از وانت‌بارها به درب منازل مردم مراجعه کرده و بسته‌ها را تحویل داده‌اند و ظاهرا عده‌ای از مردم این بسته‌ها را نپذیرفته‌اند .

امام جمعه ایلام اضافه کرد: اگر کسی در خانه نبوده و یا احیانا بسته را نپذیرفته، بسته فرهنگی را از بالای درب منزل به داخل حیاط پرتاب کرده‌اند .

ا گر تمایل به کار فرهنگی وجود دارد ابتدا باید زیرساخت آن فراهم شود/ در استانی که 80درصد مساجد آن فرسوده است دو میلیارد بودجه فرهنگی حیف و میل شده است امام جمعه ایلام

لطفی تصریح کرد: اگر تمایل به کار فرهنگی دارید ابتدا زیرساخت‌های آن را در استان فراهم ساخته سپس به اولویت‌های دیگر فرهنگی بپردازید .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: استانی که در آن 80 درصد مساجد فرسوده هستند چگونه باید بیش از دو میلیارد تومان در آن بودجه فرهنگی حیف و میل شود .

وی ادامه داد: همین مسجد جامع ایلام که نماز جمعه در آن برگزار می‌شود و بیش از 90 درصد آیین‌های معنوی و مذهبی در آن اجرایی می‌شود نیازمند ترمیم و مرمت است .

امام جمعه ایلام اضافه کرد: سقف این مسجد در حین بارش‌ها آب به داخل مسجد وارد می‌کند، بارها برای مرمت این مسجد درخواست اعتبار شده اما تاکنون حتی 50 هزار تومان به این مسجد کمک نشده است .

لطفی تصریح کرد: امروز که باران و برف باریده فرش مسجد که نمازگزاران بر روی آن نماز اقامه می‌کنند کاملا خیس شده است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: این درحالی است که مرمت سقف مسجد جامع ایلام تنها با 300 تا 400 هزار تومان اجرایی می‌شود .

وی ادامه داد: اکنون در مصلی شهر ایلام حدود شش ماه است که حتی یک کلنگ به زمین زده نشده است این درحالی است که اعتبارات مصلی ایلام از محل سفر هیئت دولت به استان ایلام اختصاص یافته است .

امام جمعه ایلام اضافه کرد: مردم منطقه سبزی‌آباد ایلام با وجود فقدان بضاعت مالی اقدام به جمع‌آوری پول برای احداث مسجد کرده‌اند اما بودجه آنان کفایت نمی‌کند .

لطفی تصریح کرد: این افراد از هشت سال پیش تاکنون در تکاپو برای ساخت مسجد محله خود هستند اما تاکنون به دلایل مشکلات مالی نتوانسته‌اند آن را بنا کنند .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: مسائل دینی و فرهنگی در استان ایلام صاحب داشته و صاحب اصلی آن دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله ائمه جمعه، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و ... بوده و این سازمان‌ها متولی قانونی فرهنگ دینی در استان هستند .

وی ادامه داد: اکنون در بسیاری از دستگاه‌های استان ایلام مدیران غیر طرفدار افکار احمدی‌نژاد مسئولیت دارند اما هیچ‌کس در این رابطه تلاش نکرده است .

امام جمعه ایلام اضافه کرد: اکنون در استان ایلام طرفداران فتنه 88 به این نتیجه رسیده که با هم متحد شده و با نفوذ دوستان خود وارد ادارات شده و تلاش‌های احمدی‌نژاد را خدشه‌دار کنند .

لطفی تصریح کرد: روزانه بسیاری از جوانان دانش‌آموخته این شهر به دفتر بنده مراجعه کرده و درخواست شغل می‌کنند، در مقابل میلیاردها تومان پول در استان ایلام هزینه طرحهای .... می‌شود .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: بخشی از این پول‌ها باید صرف اشتغال جوانان این استان ولایتمدار شود .

وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای انگشت‌شمار هم در استان ایلام از این طرح‌ها حمایت کرده و حتی کوچک‌ترین انتقاد هم نمی‌کنند .

لطفی تصریح کرد: این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها سفارش فرموده‌اند که انتقاد سازنده است و نواقص کار را برطرف می‌کند .

تاکنون سکوت کرده ام، امروز بخشی از مطالب را گفتم اما یه روز شفاف سازی کرده و همه مسائل را افشا خواهم کرد امام جمعه ایلام

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: من تاکنون در این خصوص سکوت کرده‌ام اما امروز بخشی از مطالب را گفتم و یک روز حتما شفاف‌سازی کرده و همه مسائل را افشا خواهم کرد .

وی ادامه داد: اگر دست از این کارها بر ندارید شخصا با دکتر احمدی‌نژاد تماس گرفته و مسائل استان ایلام را با وی در میان می‌گذارم .