به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ابراهیم فقیه‌زاده شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین آزمایشگاه تخصصی کشت و تکثیر سلول‌ها بنیادین که در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم برگزار شد، بیان داشت: تاکنون برای تجهیز این آزمایشگاه 200 میلیون تومان هزینه شده است و حدود یک سال نیز برای آماده سازی و تجهیز این آزمایشگاه زمان صرف شده است.



وی اظهار داشت: در حال حاضر شهر مقدس قم در بین دیگر واحدهای دانشگاهی در زمینه سلول‌های بنیادی کشور، سومین استان است و تهران و اصفهان به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند.



رئیس جهاد دانشگاهی قم اضافه کرد: امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان برای درمان بیمارهای صعب العلاج از سلول‌های بنیادین استفاده می‌شود.



وی بیان داشت:‌ با توجه به افتتاح نخستین آزمایشگاه تخصصی کشت و تکثیر سلول‌های بنیادی در قم پژوهشگران می‌توانند از امکانات و تجهیزات این مرکز در حوزه سلول‌های بنیادین استفاده کنند.



وی با اشاره به اینکه یکی از موارد اختلافی مراجع تقلید، استفاده از اسپرم مردم برای لقاح است که اجازه چنین کاری را نداده‌اند، اظهار داشت: درحال حاضر فعالیتی که در این مرکز در حال انجام است ساخت اسپرم برای شبیه سازی جانوران است که جهاد دانشگاهی در این زمینه مقاله‌های را به چاپ رسانده است.



رئیس جهاد دانشگاهی قم اضافه کرد: امیدوارم با تلاش و کوشش بتوانیم با توسعه چنین آزمایشگاه‌هایی در امر درمان و مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی پیشرفت داشته باشیم.



شایان ذکر است افتتاح نخستین آزمایشگاه تخصصی کشت و تکثیر سلول‌های بنیادی در قم با حضور استاندار قم، بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی کشور به بهره برداری رسید.