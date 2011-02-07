مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعتبار لازم برای راه اندازی مرکز کشوری اطلاع رسانی دارو و سموم(DPIC) در سطح ملی را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.

بنابراین گزارش احداث دانشکده پرستاری، مامایی و داروسازی (نیایش) به همراه تجهیز 3 سالن اجتماعات، افتتاح آزمایشگاه جامع مرکزی Central lab و مرکز رشد، تکمیل و بازسازی بلوک زایمان بیمارستان مهدیه، رونمایی از سه پروژه جدید علمی، راه اندازی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان مجتمع سپید و تکمیل شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ورامین بخش دیگری از پروژه های عمرانی است که توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.