۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم راه اندازی می شود

مرکز کشوری اطلاع رسانی دارو و سموم و دانشکده پرستاری، مامایی و داروسازی همزمان با دهه فجر توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعتبار لازم برای راه اندازی مرکز کشوری اطلاع رسانی دارو و سموم(DPIC) در سطح ملی را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.

بنابراین گزارش احداث دانشکده پرستاری، مامایی و داروسازی (نیایش) به همراه تجهیز 3 سالن اجتماعات، افتتاح آزمایشگاه جامع مرکزی Central lab و مرکز رشد، تکمیل و بازسازی بلوک زایمان بیمارستان مهدیه، رونمایی از سه پروژه جدید علمی، راه اندازی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان مجتمع سپید و تکمیل شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ورامین بخش دیگری از پروژه های عمرانی است که توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
