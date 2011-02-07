به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل که ریاست کارگروه اقدامات حفاظتی و ضد قیمتشکنی را نیز برعهده دارد، با بیان این مطلب که به منظور مقابله با دامپینگ تدابیر خاصی اتخاذ شده است، گفت: در این کارگروه راهکارهاى مختلفی مورد بررسى قرار گرفته است.
صافدل در خصوص اقدامات انجامشده در کارگروه افزود: دستورالعملهای اقدامات حفاظتی و ضد قیمتشکنی تدوین شده و بررسی نهایی آن نیز به اتمام رسیده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اقدامات ضد دامپینگ به عنوان یکى از خواسته هاى قدیمى تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بوده که خوشبختانه در سال 85 به آن پرداخته شد و پس از بحثهاى کارشناسى طولانى و دریافت نظر دستگاههاى کارشناسى مختلف از جمله بخش خصوصى و نهادهاى کارشناسى حامى آن، در نیمه سال 86 تبدیل به آیین نامه مدونى شد.
وى تصریح کرد: بر این اساس، هیئت وزیران کارگروهى ترکیبى متشکل از اتاقهاى بازرگانى و تعاون و نیز وزارتخانههاى بازرگانى، صنایع و معادن، جهاد کشاورزى، گمرک، بانکها و موسسه استاندارد براى این کار تعیین کرد.
صافدل خاطرنشان کرد: در صورتى که این کارگروه گزارشى مبنى بر ابراز نگرانى واحدهای تولیدی از وجود کالایى با نرخ غیر واقعى با هدف دامپینگ دریافت کند، در جهت مبارزه با قیمتشکنى غیر واقعى روشهایى را اتخاذ خواهد کرد.
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