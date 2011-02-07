فدراسیون فوتبال گزینه هدایت تیم ملی را انتخاب کرد/ دعوت سرمربی به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکره با گزینه هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان از مدت‌ها پیش آغاز شده و ظاهرا مسئولان فدراسیون فوتبال با یک گزینه به توافق مقدماتی رسیده‌اند. تا پیش از این مسئولان فدراسیون دو گزینه را مدنظر داشتند که در این بین یک مربی که شرایط بهتری از دیگر همتای خود دارد به توافق ضمنی با فدراسیون ایران رسیده است.

همانطور که پیش از این در خبرگزاری مهر عنوان شده بود، برخی از عوامل خارج از کشور طی تماس‌هایی که با گزینه‌های هدایت تیم ملی ایران داشته‌اند، به دنبال تغییر ذهنیت آنها و صرفنظر این مربیان از عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال کشورمان هستند که همین مسئله روی تصمیم گیری این مربیان برای حضور در فوتبال ایران تاثیر گذاشته است.

مسئولان فدراسیون فوتبال برای آنکه به گزینه نهایی هدایت تیم ملی ثبات و آرامش کشورمان را نشان دهند، حتی از وی خواسته‌اند پیش از عقد قرارداد با فدراسیون به ایران آمده و از کشورمان و شهر تهران بازدید کند.

قطعا پس از آنکه مربی مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران شرایط محیطی کشورمان را برای فعالیت مناسب دید رسما هدایت تیم ملی را برعهده خواهد گرفت و فعالیت خود را آغاز می کند.

با توجه به اینکه 48 ساعت دیگر تیم ملی فوتبال کشورمان به مصاف روسیه خواهد رفت، بعید به نظر می رسد این مربی با آن بازی با فدراسیون فوتبال ایران به توافق برسد و مذاکره با او پس از این بازی نهایی خواهد شد. البته از فدراسیون فوتبال خبر می رسد، گزینه نهایی هدایت تیم ملی به احتمال فراوان تماشاگر بازی دوستانه این تیم با روسیه خواهد بود.

تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه شب با هدایت علیرضا منصوریان، کریم باقری و منصوری رشیدی به مصاف روسیه می رود. افشین قطبی که هدایت تیم ملی در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا را برعهده داشت، در پایان این رقابتها راهی ژاپن شد و هدایت تیم شیمیزو را برعهده گرفت.