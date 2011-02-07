به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از داوطلبانی که با علامتگذاری در بند 36 فرم تقاضانامه اینترنتی کنکور کارشناسی ارشد 90 متقاضی ادامه تحصیل در رشتههای تحصیلی دورههای مجازی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 شدهاند، میتوانند نسبت به انتخاب 30 کدرشته محل با توجه به رشته های امتحانی خود اقدام کنند.
این گروه از داوطلبان باید در زمان دریافت کارت شرکت در آزمون به قسمت مربوط به انتخاب رشته در دوره مجازی مراجعه کنند. بر اساس اعلام سازمان سنجش آن دسته از داوطلبانی که پیش از این بند 36 تقاضانامه اینترنتی را علامتگذاری نکرده اند مجاز به تکمیل این فرم نیستند.
پس از برگزاری کنکور ارشد سال 90 نسبت به گزینش علمی این دسته از داوطلبان اقدام و اسامی پذیرفته شدگان در اواخر اسفندماه سال جاری بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش قرار می گیرد و پذیرفته شدگان می توانند با توجه به تاریخ ثبتنام که در آینده اعلام می شود، برای ثبتنام و ادامه تحصیل به دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوطه مراجعه کرده و یا از طریق اینترنت اقدام کنند.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان متقاضی تحصیل در دوره های مجازی باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی بوده و از نظر مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند. آموزش در دورههای مجازی به صورت الکترونیکی است.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجری، به هیچ وجه امکان تأمین مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان نخواهند داشت.
این دوره مستلزم پرداخت شهریه است تاکنون مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه تربیت مدرس شهریه خود را اعلام کرده اند و سایر دانشگاهها بر اساس مصوبه هیئت امنا شهریه دریافت می کنند.
جدول شهریه دورههای مجازی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی
|گروه آموزشی
|شهریه ثابت هر نیمسال
|شهریه متغیر هر واحد
|شهریه هر واحد پایان نامه
|نظری
|عملی
|علوم انسانی
|2.750.000 ریال
|500.000 ریال
|625.000 ریال
|1.000.000 ریال
|علوم پایه، فنی و مهندسی
|3.250.000 ریال
|550.000 ریال
|750.000 ریال
|1.500.000 ریال
جدول شهریه دورههای مجازی در دانشگاه تربیت مدرس
|گروه آموزشی
|شهریه ثابت هر نیمسال
|شهریه متغیر هر واحد
|مجموع دوره
|علوم انسانی
|7.000.000 ریال
|950.000 ریال
|58.000.000 ریال
|علوم پزشکی، فنی و مهندسی
|9.000.000 ریال
|1.200.000 ریال
|74.000.000 ریال
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