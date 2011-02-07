2.8 میلیارد ریال صرف تامین مسکن مددجویان بهزیستی ایلام شد

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اعلام این خبر افزود: با صرف این اعتبار 36 واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش احداث شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد 20 واحد از محل اعتبارهای بهزیستی و 16واحد نیز با اعتبارهای سفر هیات دولت تامین و هزینه شده است.

به گفته جعفری، مددجویان زیر پوشش برای ساخت این واحدهای مسکونی کمک بلاعوض 100میلیون ریالی و 60 میلیون ریالی دریافت کرده اند.

وی یادآور شد: در دهه فجر تاکنون پنج واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان ایلام تحویل داده شده است.

بیش از 20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.