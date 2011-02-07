بهره برداری از گاز طبیعی در شهر ماهیدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرعامل شرکت گاز استان دراین مراسم، ضمن تبریک گازرسانی به شهر ماهیدشت به عنوان پانزدهمین شهر استان کرمانشاه، اظهار داشت: جهت گازرسانی به این شهر 18 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نیز یک ایستگاه سی.جی.اس 100 هزار متر مکعبی و یک ایستگاه تی.بی.اس 10 هزار مترمکعبی با اعتبار 15 میلیارد ریال احداث شده است.

تقی کمالی با اشاره به وجود صنایع بزرگی مانند کارخانه سیمان سامان و روغن نباتی نازگل در شهرماهیدشت، گفت: گازرسانی به این صنایع نیز همزمان با گازرسانی به شهر ماهیدشت انجام گرفته و برای گازرسانی به این دو کارخانه نیز دو ایستگاه تی.بی.اس 50 هزار و 10 هزار مترمکعبی احداث شده است.

سرپل ذهاب و قصرشیرین تا پایان سال به شبکه گاز متصل می شوند

وی با اشاره به روند شتابان گازرسانی در استان کرمانشاه،افزود: در حال حاضر 85 درصد جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و گازرسانی به سایرشهرها و روستاهای فاقد گاز استان با جدیت درحال انجام است به نحوی که در روزهای آینده بهره برداری از گاز طبیعی درد و شهر سطر و سرمست و 21 روستای استان به طور رسمی آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شهرهای سرپل ذهاب و قصرشیرین نیز تا پایان سال جاری به شبکه گاز متصل می شوند که با بهره برداری از این پروژه ها، جمعیت بهره مند از گاز طبیعی در استان کرمانشاه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.