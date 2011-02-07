  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

34 بازیکن به اردوی تیم ملی واترپلو دعوت شدند

34 بازیکن به اردوی تیم ملی واترپلو دعوت شدند

اسامی 34 بازیکن واترپلو برای حضور در اردوی آماده سازی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی از روز شنبه 23 بهمن ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا خواهد شد و تا 20 فروردین ماه ادامه خواهد داشت تا تیم ملی واترپلو جهت شرکت در مسابقات کاپ فینا که در عربستان برگزار خواهد شد به مرز آمادگی برسد.

اسامی مدعوین به اردوی آماده سازی به این شرح است:
علیرضا شهیدی پور، امیر لطف پور، امیرمحمد سجادیان، سهیل خادم پیر، مهدی کرمی، مهدی عماد، علی پیروزخواه، منصور پاکزاد، ارسلان مردانی، امیرحسین خانی، محسن جلیلی، علیرضا هرمزی، رضا حقگو، سامان کوهی، رشید عبدالهی، بهبود شمالی، نیما خوشبخت، محمد بحیرایی، سیاوش سلطانیه، اصلان جمالی فرد، سعید چهابدار شیرازی، امیرحسین برایی، معین اسماعیلی پور، امیر تیرافکن، امین صالح نژاد، مهدی دایی تقی، علی رضاسلطانی، محمدحسین محمدی، سالار عیسی بیگلو، محمد کریمی، مالک ضیایی، امیر دهداری، آرش نسیمی شاد و آرش حاتمی.

کد مطلب 1247800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها