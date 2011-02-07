کلینتون نسبت به خروج ناگهانی مبارک از قدرت هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، هیلاری کلینتون که روز گذشته در هنگام بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می کرد، گفت:اگر مبارک هم اکنون کنار برود مصر باید طی دو ماه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید انتخابات برگزار کند و این زمان برای دولت یا گروههای مخالف برای سازماندهی یک رای گیری معتبر بسیار کم است.

کلینتون تکرار کرد که آینده مبارک بستگی به خواست مردم مصر دارد اما وزیر خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره اینکه مبارک از هم اکنون تا ماه سپتامبر زمانی که مصر انتخابات برگزار خواهد کرد چه نقشی را ایفا خواهد کرد خودداری نمود.

وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد: اکنون مصری ها کسانی هستند که باید تعیین کنند چه باید بکنند. این با ما ربطی ندارد که بگوییم چه بکنند.

وی همچنین از اظهارنظر در این باره که آیا مبارک باید در انتقال قدرت نقشی ایفا نماید یا خیر خودداری کرد اما اعلام کرد که مبارک خود را به کنار کشیده است و به همراه پسرش از همه سمت های حزبی کنار رفته و اعلام کرده که در انتخابات آتی نیز شرکت نخواهد کرد.

وی به ماموریت "فرانک وایزنر" دیپلمات آمریکایی اعزامی به قاهره اشاره کرد و در این باره گفت: وایزنر برای دولت یا حکومت گفتگو نمی کند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین علت فرار زین العابدین بن علی را فقدان حمایت از دولت وی در بین نهادهای تاسیسی در تونس اعلام کرد.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال به رویکرد دیگر سران عربی در خصوص تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و گفت: دیگر رهبران عربی مانند ملک عبدالله پادشاه عربستان و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بر این باورند که آنها می توانند با اتخاذ گام هایی در راستای بهبود شرایط زندگی مردمانشان از بروز ناآرامی ها ممانعت به عمل آورند.