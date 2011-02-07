فرشته سموعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: یکشنبه شب در محل باشگاه نشستی با حضور اصغر دلیلی، منصور ابراهیم زاده و بنده برگزار شد که طی آن ضمن بررسی وضعیت تیم، برای ادامه حضور موفقیت آمیز تیم فوتبال ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر برنامهریزی و جمع بندی صورت گرفت.
وی در مورد شعارهایی که علیه ابراهیمزاده در پایان دیدار ذوب آهن برابر سایپا مطرح شد، افزود: این شعارها توسط 4-5 نفر مطرح شد که اصلا ذوبآهنی نیستند. وقتی تیم صدرنشین لیگ است و ضمن ارائه بازیهای قابل قبول، نتایج خوبی را کسب میکند، شعار دادن و انتقاد از سرمربی حرکتی عاقلانه نیست که قطعا به آن رسیدگی میکنیم.
قائم مقام باشگاه ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: درست است نتوانستیم برابر سایپا عملکرد خوبی داشته باشیم اما شکست هم جزئی از فوتبال است زیرا وقتی باخت نباشد، شادی شیرینی احساس نمیشود. ضمن اینکه طبق آمار ما در این فصل تنها سه شکست داشتهایم که این نتیجه بدی برای تیم صدرنشین لیگ نیست.
سموعی باخت به سایپا را شوکی مناسب برای تیم پیش از شهرآورد اصفهان دانست و تاکید کرد: در لیگ امسال همه دیدارها سخت است و موفقیت در همه مسابقات برای ما اهمیت بالایی دارد. این بازی هم از این قاعده مستثنی نیست اما با توجه به جایگاه دو تیم در جدول ردهبندی، برد در این بازی ارزش 6 امتیاز را دارد که کادرفنی و بازیکنان تیم هم برای کسب پیروزی در این دیدار تلاش خواهند کرد.
ویدرمورد دیدار حساس سهشنبه تیم بسکتبال ذوبآهن مقابل شانویللبنان در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات غرب آسیا اظهار داشت: همه میدانند بسکتبال ورزش اول کشور لبنان است و قطعا بازی سختی را برابر این تیم پیش رو داریم اما کادرفنی و بازیکنان تیم ذوبآهن در هر رشتهای تلاش میکنند در هر مسابقهای با قدرت به میدان رفته و به پیروزی دست یابند.
قائم مقام باشگاه ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: اینکه بازیکنان ذوبآهن در هر مسابقه بین المللی با شجاعت به میدان رفته و تمام توانشان را برای افتخار آفرینی بکار میبنند، یک مسئله مهم و قابل توجه است. آنها تماش تلاش خود را به کار میبنند و نتیجه نهایی دست خداست. امیدوارم بسکتبالیستهای ذوبآهن با کسب پیروزی در این بازی مهم همه مردم را شاد کنند.
دیدار تیمهای بسکتبال ذوب آهن اصفهان و شانویل لبنان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا ساعت 16:30 دقیقه فردا سهشنبه در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار میشود.
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