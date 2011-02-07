دریاچه ارومیه را نخبگان احیا می کنند/ دریاچه ارومیه با دستور احیا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا کهولی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کشور با اشاره به اینکه نجات دریاچه ارومیه نیازمند کار تخصصی و استفاده از نخبگان و اساتید است و با دستور احیاء نمی شود، گفت: مسئولان باید به جای جلسات اداری بی نتیجه ، جلسات تخصصی تری را با حضور اساتید و نخبگان تشکیل دهند چرا که مردم از دانشگاه های منطقه با توجه به رسالت این نهادها برای کمک به آنها انتظار دارند در مهار این بحران نقش پررنگ تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه نخبگان تبریزی قادرند در صورت اعتماد به آنان مشکل دریاچه ارومیه را مرتفع سازند، افزود: متاسفانه برخی با وجود تاکید متخصصان هنوز باور ندارند که با خشک شدن دریاچه چه بر سر مردم و کشاورزان منطقه خواهد آمد.

دریاچه ارومیه نیازمند 5 میلیارد تومان اعتبار است

کهولی با اشاره به اینکه با تامین پنج میلیارد تومان اعتبار و بدون بارورسازی ابرها نخبگان تبریز دریاچه را احیا می کنند، ادامه داد: در این مرکز در تلاش هستیم تا روش های جدیدی برای نجات دریاچه ارومیه و تغییر اقلیم منطقه ارائه کنیم.

وی با اشاره به اینکه با تکنولوژی موجود بومی در مرکز نخبگان شهید فهمیده، نیازی به انتقال آب دریای خزر جهت احیای دریاچه ارومیه نیست، گفت: انتظار ما از مسئولان ودست اندرکاران بخش کشاورزی و محیط زیست استان اعتماد به نخبگان است و همچنانکه حضرت امام راحل در زمان جنگ به جوانان اعتماد کرد و پیروزیهای بزرگی در جنگ تحمیلی نصیب ملت ایران شد امروز هم می توانیم از رهگذر اعتماد به همان جوانان که امروز پخته تر از دیروز گشته اند در تولید علم و تکنولوژی کارهای عظیم و بزرگی جهت سربلندی نظام اسلامی انجام دهیم.

رئیس مرکز نخبگان شهید فهمیده با اشاره به توانمندیها این مرکز جهت بارورکردن ابرها افزود: این مرکز توان بارورسازی ابرها را داشته و نیازی به وارد کردن تکنولوژی کشورهای خارجی نداریم.

دبیر کارگروه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه بایستی نیازهای اساسی شمالغرب کشور در بخش کشاورزی و محیط زیست توسط نخبگان، احصاء و راهکارهای مناسبی برای حل آن درنظرگرفته شود گفت: افزایش نیاز به غذا و تنوع آن با افزایش جمعیت ، تلاش برای کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی با طرح هدفمندسازی یارانه ها، کاهش بارش و محدودیت های آب و خاک در بخش کشاورزی، سرمازدگی محصولات و مبارزه با حوادث غیرمترقبه و احیای دریاچه ارومیه می توانند نمونه های خوبی برای آغاز پژوهشهای نخبگان باشد.

مسعود محمدیان با اشاره به اینکه اخیراً با مراکز دانشگاهی به خصوص دانشگاه تبریز، تربیت معلم آذربایجان و دانشگاه مراغه در ارتباط با طرح های کشاورزی و محیط زیست وارد عمل شده و قصد داریم با احصاء مشکلات این بخش، برای آنها راهکار اساسی ارائه دهیم، افزود: این کارگروه آماده همکاری در خصوص پایان نامه های دانشگاهی در زمینه کشاورزی و محیط زیست بوده و از تمامی پیشنهادات علمی و عملی و راهکارهای اجرایی ارایه شده منجر به افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی کشاورزی و کاهش ضایعات و نیزکاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و نیز دفاع از محیط زیست شود حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه تبدیل کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی از برنامه ها و سیاست های کلان نظام می باشند گفت: با توجه به اینکه دو سوم تولید محصولات کشاورزی استان دیم و وابسته به باران است و 120 هزار هکتار باغ داریم که به هنگام کاهش بارندگی و سرمازدگی خسارت می بینند لازم است تا نخبگان برای جلوگیری از کاهش اثرات زیانبار این حوادث ارائه طریق کنند.

رضا کهولی متولد 1367 در هشترود و دانشجوی رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) دانشگاه تبریز است.

وی در سال 85 رتبه دوم و جایزه ویژه مسابقات جهانی اختراعات و فناوری‌های نوین را به خاطر ابداع روش جدید باروری ابرها در ژنو کسب کرد.

کهولی که در سال 2006 دومین بار با طرحی جدید با عنوان وسیله نقلیه هوایی در نمایشگاه اختراعات انگلیس شرکت کرد، موفق شد از میان 200 مخترع از 13 کشور جهان جایزه ویژه دبل گولد و مدال طلای بخش صنعت این نمایشگاه ‌را کسب کند. دوازده داور ششمین نمایشگاه اختراعات انگلیس با بررسی اختراع این ایرانی از ابعاد مختلف، اختراع وی را به عنوان طرح نخست برگزیدند.

وسیله نقلیه هوایی ترکیبی از کشتی، هواپیما و بالن است که بدون نیاز به باند فرودگاه توانایی فرود و پرواز در هر مکانی را دارد. این وسیله نقلیه برای 20 سرنشین طراحی شده و در صنعت توریسم، کشاورزی و نظامی کاربردهای زیادی دارد. بر اساس بررسی کارشناسان ایرانی هزینه ساخت این وسیله هوایی 50 درصدهزینه ساخت هواپیماهایی مانند بوئینگ و ایرباس است .

وی تاکنون 17 اختراع شامل 15 اختراع ملی و دو اختراع بین المللی را به نام خود به ثبت رسانده است .

مرکز نخبگان غرب کشور نخستین شبکه نخبگان ایران بوده که در آن نخبگان استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان با مرکزیت شهر تبریز گرد هم آمده اند که شرکت فولاد گستر تبریز به عنوان نخستین شرکت بخش خصوصی تمام هزینه های مالی تحقیقات و طرح های نخبگان غرب ایران را تقبل کرده و برای نخستین بار در ایران بخش خصوصی به تنهایی هزینه اقامت، تحصیل، تحقیق و پژوهش نخبگان یک مرکز را بر عهده گرفته است.