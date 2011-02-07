نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر هندبال تغییر نام داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پس از اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس ایرانیان نتوانستند به تعهدات مالی و معنوی خود نسبت به تنها نماینده استان خراسان رضوی در لیگ برتر هندبال کشور عمل کنند، تعاونی اعتبار ثامن الحجج حمایت از این تیم را بر عهده گرفت.

بر اساس این گزارش، از این پس تنها نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر هندبال کشور با نام تعاونی اعتبار ثامن الحجج سبزوار به رقابتهای خود ادامه می دهد.

قاسم شعبان پور که سرمربیگری این تیم را برعهده دارد در این باره به خبرنگار مهر در مشهد گفت: بنده و دیگر اعضای تیم از اسماعیل وفایی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ایرانیان و محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی متشکریم که در ابتدای لیگ در کنار ما حاضر شدند.

وی ادامه داد: بدلیل شرایطی که داشتیم باید بودجه مناسبی به تیم تزریق می شد که بر همین اساس تصمیم گرفتیم با تعاونی اعتبار ثامن الحجج بعنوان اسپانسر تیم عقد قرارداد کنیم.

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج خراسان رضوی اظهار داشت: طی صحبت هایی که شده است قرار است جدای از بحث تیم بزرگسالان، فعالیت باشگاه را در رده نونهالان تا امید نیز تقویت کنیم.

طی چند سال گذشته این برای چندمین بار است که تیم سبزوار، نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر هندبال بدلیل ضعف و عدم همکاری اسپانسر مالی خود تغییر نام می دهد.