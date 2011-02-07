به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه دوره پسا دکتری مصوب شورای دانشگاه بوعلی همدان، دوره پسا دکتری دوره‌ای پژوهشی و موقت است که به منظور رشد علمی دانش‌آموختگان دوره دکتری، افزایش مهارت آنها در انجام پژوهش‌های مستقل در زمینه تخصصی مرتبط، گسترش و ارتقاء سطح پژوهش در دانشگاه، رشد یافته‌های پژوهشی، فعال‌تر شدن فضای علمی تحقیقاتی در دانشگاه، همچنین ایجاد و تعمیق روابط بین دانشگاهی و گسترش روابط بین صنعت و دانشگاه در راستای تولید ثروت از دانش، در دانشگاه بوعلی سینا راه‌اندازی می‌شود.

شرایط داوطلبین دوره پسا دکتری در دانشگاه بوعلی همدان



متقاضی دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان باید دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج از کشور، که مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، باشد و بیش از سه سال از زمان دانش آموختگی وی با درجه عالی نگذشته باشد. همچنین نباید سن متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از چهل سال باشد.

برخورداری از صلاحیت عمومی و عدم ممانعت قانونی جهت شرکت متقاضی در این دوره به صورت تمام وقت از دیگر شرایط داوطلبین دوره‌های پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان است و متقاضی باید در دوره دکتری و پس از دانش‌آموختگی حداقل سه مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبر نمایه شده داخلی و یا خارجی (ISI یا ISC) منتشر کرده باشد و یا مجموع ضریب تاثیر مقالاتش حداقل دو برابرMIF مجلات رشته تخصصی داوطلب باشد. البته در آئین نامه دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان تصریح شده که پذیرش نهایی حداکثر دو مقاله قابل قبول است.



همچنین متقاضی دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان باید از یکی از اعضای هیات علمی واجد شرایط دانشگاه بوعلی سینا پذیرش اخذ کند.

شرایط عضو هیئت علمی پذیرنده



عضو هیئت علمی پذیرنده باید عضو تمام وقت دانشگاه بوعلی سینا و حداقل دارای مرتبه علمی دانشیاری باشد و زمینه تحقیقاتی اش با زمینه تحقیقاتی فرد متقاضی همخوانی داشته باشد. همچنین این عضو هیئت علمی باید پایان نامه حداقل شش دانشجوی کارشناسی ارشد و دو دانشجوی دکتری را که با درجه عالی از پایان نامه خود دفاع نموده و دانش آموخته شده اند راهنمایی کرده باشد.



عضو هیئت علمی پذیرنده باید در سه سال گذشته حداقل پنج مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبر نمایه شده داخلی یا خارجی (ISI یا ISC) به عنوان مولف مسول مکاتبات منتشر کرده باشد و یا مجموع ضریب تاثیر مقالات چاپ شده اش در این مدت حداقل پنج برابرMIF مجلات رشته تخصصی باشد. همچنین عضو هیئت علمی پذیرنده باید امکان تامین حداقل 75 درصد حق‌الزحمه یک سال پژوهشگر را داشته باشد.



پیش نویس آئین نامه دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان تاکید دارد هر عضو هیئت علمی به طور همزمان نمی تواند بیش از یک پژوهشگر پسا دکتری داشته باشد و پذیرش پژوهشگر پسا دکتری بعدی منوط به اتمام دوره با موفقیت کامل فرد قبلی است.

طول دوره پسا دکتری در دانشگاه بوعلی همدان





مدت زمان دوره پسا دکتری در دانشگاه بوعلی همدان یک سال است که در صورت موفقیت آمیز بودن فعالیت های متقاضی و موافقت استاد راهنما، گروه و دانشکده مربوط تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تشکیل کمیته پسا دکتری در دانشگاه بوعلی همدان



کمیته پسا دکتری در دانشگاه بوعلی همدان کمیته ای متشکل از رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان دبیر کمیته، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، سه نفر از اعضای هیئت ممیزه و یا کمیته های تخصصی با تخصص مرتبط با پرونده مورد بررسی که با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و تایید رئیس دانشگاه انتخاب می شوند، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه و استاد پذیرنده است.

حق الزحمه محقق پسا دکتری



بر اساس آئین نامه پسا دکتری مصوب شورای دانشگاه بوعلی سینا همدان، حق‌الزحمه محقق پسا دکتری حداکثر معادل حقوق و مزایای استادیار پایه 1 است که حداقل 50 درصد آن از محل قراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه که استاد پذیرنده مجری آن است و 25 درصد آن از محل اعتبار پژوهشی داخلی استاد پذیرنده و 25 درصد باقیمانده از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تامین و پرداخت می شود.



چنانچه محقق پسا دکتری در موسسات دولتی و یا خصوصی شاغل باشد و حقوق خود را از محل کار دریافت کند، از طرف دانشگاه بوعلی سینا حق‌الزحمه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. همچنین در موارد خاصی که امکان تامین سهم اعتبار پژوهشی خارج از دانشگاه برای استاد پذیرنده وجود ندارد، تقاضای وی به همراه استدلال کافی در کمیته پسا دکتری طرح و در صورت تایید کمیته می‌تواند بدون سهم مذکور محقق پسا دکتری پذیرش کند.



هزینه های پژوهش در دوره پسا دکتری نیز از محل پژوهانه استاد پذیرنده بر اساس آیین نامه مربوط تامین می شود البته در مورد طرح های پژوهشی یا کاربردی مربوط به قراردادهای خارج از دانشگاه که محقق پسا دکتری به آن اشتغال دارد، هزینه های پژوهش از محل بودجه طرح تامین می شود.

نحوه پذیرش پژوهشگر پسا دکتری در دانشگاه بوعلی همدان



متقاضی دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان باید درخواست خود را به همراه کارنامه علمی شامل مشخصات کامل فردی، سوابق آموزشی، پژوهشی و علمی اجرایی به همراه پیشنهاد پروژه تحقیقاتی به استاد پذیرنده ارائه دهد. پس از اعلام نظر استاد، گروه بررسی لازم را انجام داده و نتیجه را به همراه مستندات به دانشکده اعلام می کند. شورای پژوهشی دانشکده تقاضا را به همراه نظر استاد و گروه بررسی و نظر خود را جهت تصمیم گیری نهایی در کمیته پسا دکتری دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می کند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نیز پس از طرح و تصمیم گیری در کمیته پسا دکتری نتیجه نهایی را به متقاضی، دانشکده و در صورت مثبت بودن به معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه جهت عقد قرارداد اعلام می کند.

تعهدات چهارگانه محقق پسا دکتری



محقق پسا دکتری باید متعهد شود که به صورت تمام وقت در زمینه طرح پژوهشی از پیش تعیین شده فعالیت کند و به هیچگونه فعالیت دیگری اعم از پژوهش، آموزش و مشاوره در داخل یا خارج دانشگاه نپردازد. البته در صورت نیاز گروه و موافقت استاد پذیرنده، محقق می تواند در هر نیمسال تدریس یک درس تخصصی حداکثر سه واحدی غیر عملی را عهده دار شود و حق التدریس محقق از طریق معاونت آموزشی طبق مقررات محاسبه و پرداخت می شود.



محقق متعهد می شود که نتایج حاصل از فعالیت های پژوهش خود در طول دوره پسا دکتری را با هماهنگی استاد پذیرنده با حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه بوعلی سینا با آدرس دقیق دانشگاه بوعلی سینا در مجلات علمی پژوهشی معتبر نمایه شده داخلی و یا خارجی (ISI یا ISC) به چاپ رساند لذا در انتشار نتایج پژوهش باید حقوق مادی و معنوی دانشگاه به طور کامل رعایت شود.



محقق موظف است گزارش پیشرفت کار خود را به صورت سه ماهه به استاد پذیرنده و گروه ارائه کند. همچنین محقق موظف است که در پایان کار گزارش فعالیت های پژوهشی خود را به صورت مکتوب پس از تایید استاد پذیرنده به معاون پژوهشی دانشگاه ارائه کند که پس از تایید گزارش در کمیته پسا دکتری در خصوص خاتمه دوره اعلام نظر شود.

تعهدات استاد پذیرنده



تامین هزینه پژوهش از محل اعتبارات پژوهشی خود، نظارت مستمر بر اجرای پژوهش، اعلام نظر در خصوص نتایج پژوهش ارائه شده توسط محقق که به صورت گزارش های سه ماهه ارائه می شود، نظارت بر ارائه نتایج پژوهش توسط محقق و پاسداری از حقوق مادی و معنوی دانشگاه در انتشار نتایج و اعلام و تایید پایان دوره به گروه از تعهدات استاد پذیرنده است که آئین نامه دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان آمده است.

گواهی دوره پسا دکتری



به شرکت کنندگان در دوره پسا دکتری دانشگاه بوعلی همدان، پس از پایان موفقیت آمیز دوره "گواهینامه پایان دوره پسا دکتری" ارائه می شود.

دانشگاه بوعلی همدان در آئین نامه مصوب شورای این دانشگاه تأکید کرده است که این دانشگاه از نظر استخدام و ادامه همکاری با محقق هیچگونه تعهدی ندارد.



همچنین گواهینامه پایان دوره پسا دکتری پس از تایید پایان دوره توسط استاد پذیرنده، دانشکده و کمیته پسا دکتری و درخواست کتبی محقق با امضای استاد پذیرنده، رئیس دانشکده و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صادر می شود.

آئین نامه پذیرش پژوهشگر دوره پسا دکتری به تازگی در شورای دانشگاه بوعلی سینا همدان به تصویب رسیده است.

محمدعلی زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی همدان ضمن اینکه جزئیات مصوبات شورای دانشگاه بوعلی سینا درباره پذیرش پژوهشگر پسا دکتری را در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت به خبرنگار مهر گفت: تصویب این آئین نامه در دستور کار هیئت امناء دانشگاه بوعلی سینا قرار گرفته است.

وی افزود: پیش بینی شده که اجرای آئین نامه پذیرش پژوهشگر برای دوره های پسا دکتری در دانشگاه بوعلی سینا برای مدت دو سال به طور آزمایشی صورت گیرد.