سه نامزد اسکار برنده جایزه انجمن کارگردانان هنری آمریکا شدند

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در مراسم پانزدهمین دوره جوایز سالانه انجمن کارگردانان هنری سینمای آمریکا سه فیلم برجسته سال 2010 در رشتههای مختلف برنده جوایز اصلی شدند. در این مراسم ایو استیوارت برای طراحی صحنه فیلم تاریخی "سخنرانی پادشاه" که در فضای لندن دهه 1930 میگذرد برنده جایزه شد.
در بخش فیلمهای فانتزی گی هندریکس دیاس برای طراحی صحنه فیلم تخیلی "آغاز" برنده جایزه شد. این نخستین جایزه هندریکس دیاس از انجمن کارگردانان هنری پس از چهار بار نامزدی در سالهای گذشته بود.
ترز دی پرز برای طراحی صحنه فیلم "قوی سیاه" برنده جایزه بخش فیلمهای معاصر شد. از میان این سه فیلم، طراحی صحنه فیلمهای "سخنرانی پادشاه" و "آغاز" در میان نامزدهای جایزه اسکار کارگردانی هنری نیز قرار دارد. دیگر نامزدهای جایزه اسکار در این رشته عبارتند از : "هری پاتر و یادگاران مرگ" ،" آلیس در سرزمین عجایب" و "شهامت واقعی".
"سخنرانی پادشاه" ، "آغاز" و "قوی سیاه" برندگان جوایز سالانه انجمن کارگردانان هنری سینمای آمریکا شدند.
به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در مراسم پانزدهمین دوره جوایز سالانه انجمن کارگردانان هنری سینمای آمریکا سه فیلم برجسته سال 2010 در رشتههای مختلف برنده جوایز اصلی شدند. در این مراسم ایو استیوارت برای طراحی صحنه فیلم تاریخی "سخنرانی پادشاه" که در فضای لندن دهه 1930 میگذرد برنده جایزه شد.
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