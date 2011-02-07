به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام صبح دوشنبه در این آیین گفت: این پنج طرح آبرسانی شامل آبرسانی به روستاهای ذیفل، چنان، اسلامیه، مجتمع خوشادول، باولگ است که در سه شهرستان ایلام، شیروان چردول و ملکشاهی به بهره برداری رسیده است.
داراب بیرنوندی گفت: برای اجرای این تعداد طرح آبرسانی که شامل احداث مخزن، حوضچه، احداث و بازسازی چشمه، احداث خطوط انتقال، شبکه داخلی، تهیه و نصب فیلتر شنی تحت فشار، سامانه آهن زدایی با دبی هشت لیتر در ثانیه و خط انتقال برق است در مجموع اعتباری افزون بر 12 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این تعداد طرح آبرسانی در مجموع 515 خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شده اند.
بیرنوندی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام برای تامین آب شرب مناطق روستایی استان ایلام برنامهریزی کرده است.
وی ادامه داد: برای تحقق برنامههای عمرانی در سال جاری نیز 96 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته تا صرف برنامههای عمرانی در مناطق روستایی شود.
بیرنوندی گفت: این دستگاه اجرایی امسال در مجموع 107 پروژه عمرانی و آبرسانی در مناطق مختلف استان ایلام تدوین کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 200 هزار نفر جمعیت روستایی استان ایلام بوده که 42 هزار خانوار آن مشترک شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام است.
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